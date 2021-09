Immobilie zur Altersvorsorge: Worauf kommt es an?

Das Investment in eine Immobilie ist mit Risiken verbunden, denn dabei handelt es sich um eine langfristige finanzielle Belastung mit hohen Kaufnebenkosten, wie Maklercourtage und Grunderwerbsteuer.

Hohe Wertsteigerungen sind mit einer Immobilie nicht so schnell zu realisieren wie an der Aktienbörse. Den unüberlegten Schnellkauf einer Immobilie, die sich bald danach als Schrottimmobilie herausstellt, gilt es zu vermeiden, da man diese meist nicht ohne Verluste wieder loswird.

Zudem stellt ein großes Vermögen in Häusern und Grundstücken ein Klumpenrisiko dar. Das bedeutet, dass die Erträge an eine Assetklasse gebunden sind. Entwickelt sich der Immobilienmarkt seitwärts oder gar rückläufig, hat das negative Auswirkungen auf die Wertentwicklung.

Ebenfalls zu bedenken ist, dass Immobilien nun einmal immobil, unflexibel und relativ illiquide sind.

Ausschlaggebend für den Erfolg eines Immobilieninvestments ist, dass sich die Immobilie an einem guten Standort und in mindestens mittlerer Wohnlage befindet und der Eigentümer mit ihr perspektivisch Miet- und Wertsteigerungen realisieren kann. Dann nämlich stehen die Chancen für eine gute Vermarktbarkeit gut – sei es bei der Vermietung oder später beim Verkauf.

Wird kurzfristig Geld benötigt, gibt man als Notverkäufer oft schnell im Preis nach, um nicht viele Monate auf den Verkaufserlös warten zu müssen. Zudem stellt nicht jede Immobilie unter dem Aspekt der Geldanlage eine gute Wahl dar, denn es gibt Regionen in Deutschland, die von einer stärker schrumpfenden Bevölkerung betroffen sind.

