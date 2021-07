Girokonto: Höheres Bankentgelt nicht immer rechtens

Wenn Banken ihre Geschäftsbedingungen ändern, sind diese nicht allein dadurch wirksam, dass der Kunde ihnen nicht widerspricht.

Für die Erhöhung eines Entgelts ist ein ausdrückliches Einverständnis des Kunden erforderlich. Das hat der Bundesgerichtshof kürzlich entschieden. Kunden können nun Ansprüche auf Rückzahlung geltend machen.

Hierzu muss der Bankkunde die Korrespondenz mit der Bank auf angekündigte Entgelterhöhungen durchforsten. Die Kunden müssen genau ausrechnen und mit Kontoauszügen belegen, wie hoch die seit dem 1.1.2018 von der Bank erhobenen Entgelte waren und in einem Brief eine Erstattung fordern.

Die exakte Höhe der erhobenen Entgelt ergibt sich in der Regel aus den Kontoauszügen. In einem detaillierten Schreiben sollten die einzelnen Zahlungen aufgelistet und die Art der zu viel gezahlten Entgelte unter Bezifferung des überzahlten Betrags angegeben und unter Hinweis auf das BGH-Urteil zurückgefordert werden.

Eventuell erübrigt sich die individuelle Rückforderung

Die Bankenaufsicht Bafin erwägt, im Fall des oben dargestellten Bankentgelt-Urteils eine Allgemeinverfügung zu erlassen. Deshalb könnte es sein, dass sich die Geldhäuser von selbst dazu bewegen, ihre Kunden angemessen zu entschädigen.

Die Bafin hatte am 21.6.2021 alle Banken und Sparkassen angewiesen, rechtlich fragwürdige Klauseln in Prämiensparverträgen aufzugeben und das BHG-Urteil vom 13.4.2010 endlich umzusetzen (Az. XI ZR 197/09). Bei diesen Verträgen haben viele Finanzinstitute in den vergangenen Jahren die Zinsen immer wieder gesenkt und ihren Kunden jedes Mal weniger ausgezahlt. Nun müssten die Banken eigentlich alle betroffenen Kunden von sich aus anschreiben und den Schaden beheben, doch es ist unklar, ob sich die Finanzdienstleister an diese Bafin-Forderung halten, da sie gegen solche aufsichtsrechtlichen Allgemeinverfügungen gerichtlich klagen können.