Garantiezins sinkt: rentable Lebensversicherungen gesucht

Zum 1.1.2022 wird der Garantiezins von 0,9 Prozent auf 0,25 Prozent gesenkt. Die niedrigen Zinsen am Kapitalmarkt zwingen die Lebensversicherer dazu, über ihr Geschäftsmodell nachzudenken. Zum einen müssen Altverträge mit teilweise 4,0 Prozent noch bedient, zum anderen attraktive Lösungen für das alte Produkt gefunden werden.

Das Analysehaus Morgen & Morgen bewertete 63 Lebensversicherer im Jahre 2020. Acht gelten als potent und leistungsstark und sechs Gesellschaften als sehr schwach. Zu den starken Gesellschaften zählen beispielsweise die Allianz, R+V Versicherung und Hannoversche Lebensversicherung. Zu den sehr schwachen die Provinzial Nordwest, die Süddeutsche und die Landeslebenshilfe. Egal ob stark oder schwach, neue Varianten von Lebensversicherungen müssen her.

Lag der jährliche Garantiezins in den 90zigern noch bei 4 %, sind es heute nur noch 0,9 % und ab kommendem Jahr gar bloß 0,25 %. Einige Gesellschaften zahlen jedoch inzwischen weniger. Was viele nicht wissen: Der Garantiezins gilt nur für den Sparanteil, das heißt, die Abschlussprovision und Verwaltungskosten werden zuerst abgezogen, der Rest dann verzinst. Die Rendite für die Besitzer einer Lebensversicherung fällt dadurch noch magerer aus.

Ein Kennzeichen der »Neuen Klassik« ist, dass ein Garantiezins in bisheriger Form abgeschafft wurde. Stattdessen gibt es eine endfällige Bruttobeitragsgarantie. Bei Rentenversicherungsverträgen alternativ hierzu eine Mindestrente. Bei der Lebensversicherung kann bei Ablauf statt einer Kapitalauszahlung eine Verrentung vereinbart werden. Ziel des Produktes ist es, eine höhere Rendite für die Kunden zu erzielen. Bei der »Neuen Klassik« gehen 100 % des Sparbeitrages in die Geldanlage, eine jährliche Überschusszuweisung erhöht dann das Kapital des Kunden.

Das schwierige Börsenjahr 2020 hinterließ seine Spuren bei den neuen Versicherungen, wie das Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) ermittelte. So schaffte es kaum ein Versicherer, positive Renditen zu erwirtschaften. Tarife nach dem Cap-Prinzip machten keine Gewinne. Hier wirkte sich der Crash im ersten Quartal auf die Gesamtrendite des Jahres aus. Bei der Partizipationsquote konnten einige Versicherer zum Jahresende noch ein kleines Plus gutschreiben. Insgesamt bieten zurzeit 16 Versicherungsgesellschaften eine Indexpolice an.

Eine Alternative zum Cap ist die Partizipationsquote, das heißt, je nach Quotierung läuft der Gewinn nach oben. Die kann beispielsweise 60 % sein. Dann werden alle Gewinne bis zu 60 % gutgeschrieben. In sehr guten Börsenjahren kann ein Sparer damit mehr profitieren als von einem Cap. Allerdings hat der Cap dann die Nase vorne, wenn die Zuwächse etwa in der Höhe der Cap-Grenze verbleiben.

Das Prinzip der Indexpolice heißt, einmal erzielte Gewinne bleiben erhalten. Dieses wird gewährleistet über einen Cap. Ein Cap ist eine Schwelle, die weder überschritten noch unterschritten werden kann. Dies bedeutet, in sehr guten Börsenjahren gibt es einen Cap, der die Gewinne begrenzt, in schlechten Börsenjahren werden die erzielten Gewinne des Versicherungsunternehmens dafür eingesetzt, dass keine Verluste entstehen. Diesen Cap legt jede Versicherungsgesellschaft jedes Jahr für sich fest.

Allerdings, so gut dieses Modell auf den ersten Blick erscheint, tatsächlich ist die Performance zumindest im Jahr 2020 nicht besser als Versicherer, die nur auf einen Index gesetzt haben. Berücksichtigen muss man dabei aber auch, dass es sich um einen weltweiten Börsencrash handelte, der durch die Corona-Pandemie ausgelöst wurde. Besser dürfte sich die Situation für den Multiselektansatz darstellen, wenn beispielsweise nur der Dax betroffen ist und über den Multiassetansatz, dann eben beispielsweise über die Nasdaq, stärker von den Entwicklungen in den USA profitiert werden kann.

Fondspolicen

Nach wie vor gibt es am Markt herkömmliche fondsgebundene Lebens- und Rentenversicherungen, die allerdings durch die Indexpolicen mehr Konkurrenz erhalten haben. Bei diesem Versicherungstyp wird ein Mantel aus einer Risikolebensversicherung mit einem Fondsanteil verknüpft, der für die Rendite sorgt. Dabei gibt es auch hier inzwischen Änderungen. So stieg die Auswahl an Fonds an, die viele Lebensversicherer ihren Kunden anbieten.

Einige wenige Anbieter ermöglichen es, in kostengünstige ETFs zu investieren. Und: Zwischenzeitliche Auszahlungen aus den gewählten Fonds/ETFs sind bei den meisten Gesellschaften denkbar. Dennoch stellt sich die Frage, warum Sie in eine fondsgebundene Lebens- oder Rentenversicherung investieren sollten.

Der Nachteil: Durch die Verknüpfung kann der Vertrag nicht einfach gekündigt werden, ohne den Schutz durch die Risikolebensversicherung zu verlieren. Die bessere Lösung ist, separat eine Risikolebensversicherung abzuschließen und gleichzeitig in einen Fonds oder Exchange Traded Fund für die Altersversorgung zu investieren. Zwar können die Fonds bei der Versicherungspolice während der Laufzeit normalerweise gewechselt werden. Jedoch bedeutet dies, sich mindestens einmal im Jahr intensiv mit den alternativen Fonds zu beschäftigen.

Bei der Auswahl einer fondsgebundenen Lebens- oder Rentenversicherung sind Policen empfehlenswert, die in Exchange Traded Funds investieren, da es sich hierbei um passiv gemanagte Fonds handelt, die kostengünstiger sind als klassische Investmentfonds.