Staat hilft Geringverdienern bei Altersvorsorge

Der Mindestsparbetrag für Riester-Verträge liegt bei 4 % der sozialversicherungspflichtigen Einkünfte des Vorjahrs.

Beispiel:

Helma S., alleinerziehende Mutter mit einem Kind, hat einen kleinen Teilzeitjob in einem Fitnessstudio, in dem sie 2018 insgesamt 12.000,– € brutto verdient hat. 4 % hiervon sind 480,– €. Diesen Betrag muss sie 2019 auf ihrem Riester-Vertrag ansparen, um die volle staatliche Förderung zu erhalten. Doch die so errechnete Summe muss sie nicht voll selbst aufbringen. Denn die staatlichen Zulagen werden auf diesen Betrag angerechnet. Die staatlichen Zulagen betragen in ihrem Fall 475,– €. Somit würde ihr jährlicher Eigenbeitrag nur (480,– € ./. 475,– € =) 5,– € betragen. Immer wenn sich bei der skizzierten Rechnung – wie in diesem Beispielfall – ein Sparbetrag von unter 60,– € pro Jahr ergibt, gilt der Mindesteigenbetrag: Dieser liegt bei 60,– € im Jahr, also 5,– € pro Monat. So viel muss sie also einzahlen.