Betriebsrente 2022: Arbeitgeber-Beteiligung wird Pflicht bei Entgeltumwandlung

2022 tritt die letzte Stufe des Betriebsrentenstärkungsgesetzes in Kraft. Künftig gilt: Wenn ein Vertrag über eine Entgeltumwandlung abgeschlossen wird, muss der Arbeitgeber in jedem Fall dazu einen Zuschuss von mindestens 15 % beisteuern.

Alle Arbeitnehmer haben einen Rechtsanspruch auf betriebliche Altersvorsorge – zumindest über den Weg der Einzahlung von Teilen ihres Gehalts (Entgeltumwandlung), soweit der Arbeitgeber nichts Anderes und Besseres anbietet. Doch viele nutzen diesen Anspruch nicht. Damit sich das ändert, hatte der Gesetzgeber bereits 2017 im Betriebsrentenstärkungsgesetz einen Fahrplan beschlossen.

Generell gilt: Wenn der Arbeitgeber kein anderes Angebot zur Altersvorsorge macht, haben Arbeitnehmer Anspruch darauf, dass der Betrieb für sie Teile ihres Bruttolohns per Entgeltumwandlung in eine Direktversicherung, Pensionskasse oder einen Pensionsfonds investiert. Auf diesen in Altersvorsorge umgewandelten Teil des Lohns fallen innerhalb bestimmter Grenzen zunächst keine Sozialversicherungsbeiträge und keine Steuern an.