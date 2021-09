Altersvorsorge: Welche Rente bringt am meisten?

Die gesetzliche Rente schlägt angesichts der anhaltenden Niedrigzinsphase die private Rente um Längen, obwohl es im Jahr 2021 im Westen keine Rentenerhöhung gibt. Wegen der Rentengarantie dürfen die aktuellen Rentenwerte West aber nicht gesenkt werden, sodass die gesetzliche Bruttorente konstant bleibt.

Zumindest bis 2023 befindet sich auch der Beitragssatz zu gesetzlichen Rente von insgesamt 18,6 % noch auf einem geringen Niveau. Ab 2025 gehen die Babyboomer aus den 1960er-Jahren in Rente. Dann steigt die Anzahl der Rentner innerhalb von rund zehn Jahren um insgesamt fünf Millionen. Gleichzeitig fehlen ebenso viele Beitragszahler.

Weniger Beitragszahler und gleichzeitig mehr Rentner stellen die umlagefinanzierte gesetzliche Rentenversicherung ab 2025 vor große Herausforderungen. Ab 2025 ist mit einer kräftigen Steigerung des Beitragssatzes auf 20 % und mehr zu rechnen.

Das wird begleitet sein von einem ab 2025 sinkenden Rentenniveau, da die Renten geringer steigen als die Löhne und Gehälter. Das gesetzlich festgelegte Rentenniveau sinkt in den kommenden Jahren von derzeit 48 % auf 43 %.

Dennoch lohnt es sich auch weiterhin, Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung einzuzahlen. Das gilt sowohl für Pflichtbeiträge der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten als auch für Extrabeiträge.

Zur Zahlung von Extrabeiträgen sind drei Gruppen berechtigt:

Extrabeiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung rentieren sich im Vergleich zu betrieblichen und privaten Rentenpolicen insbesondere aufgrund der geringeren Vertriebs- und Verwaltungskosten der Deutschen Rentenversicherung sowie aufgrund der Rentensteigerungen, die sich an der Lohnentwicklung orientieren.

