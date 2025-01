Selbst gestaltete Altersteilzeit: Chancen und Risiken eines Langzeitkontos

Viele Arbeitnehmer können sich nicht vorstellen, erst mit 63 oder gar 67 in Rente zu gehen. Doch wie kann ein vorzeitiger Abschied aus dem Arbeitsleben gelingen? Wenn der Arbeitgeber keine Altersteilzeit anbietet, kann eine selbst gestaltete Altersteilzeit über ein betriebliches Langzeitkonto eine interessante Option sein. Das Modell birgt aber auch Risiken.

Inhalt

Einige Arbeitnehmer erwägen, mit Arbeitslosengeld (ALG) in die Rente zu gleiten. Dies birgt jedoch Risiken und schränkt die Freiheit erheblich ein, da ein langer Urlaub während des ALG-Bezugs nicht möglich ist.

Vor diesem Hintergrund kann eine selbst gestaltete Altersteilzeit über ein Langzeitkonto oder Lebensarbeitszeitkonto eine attraktive Alternative sein. Diese funktioniert ähnlich wie die Altersteilzeit, jedoch meist ohne zusätzliche Zuschüsse des Arbeitgebers und ohne die besonderen Vorteile bei Sozialversicherung und Steuer.

Risiken bei Zeitwert-, Lebensarbeitszeit- oder Langzeitkonten

In der Ansparphase gilt: Wer voll arbeitet, aber nicht den vollen Lohn erhält, ist bei Krankheit schlechter gestellt. Denn die Leistungen bei Krankheit bemessen sich nach dem tatsächlich gezahlten Arbeitsentgelt. Bei 2/3-Einkommen gibt es also auch nur rund 2/3 an Krankengeld und Lohnfortzahlung. Das gilt auch bei einer Arbeitsunfähigkeit in der arbeitsfreien Zeit vor der Rente. Das angesparte Wertguthaben wird in Krankheitszeiten weiter aufgebraucht.

Und: Wer Wertguthaben auf einem Langzeitkonto anspart, gibt seiner Firma einen Kredit. Deshalb sollte geklärt sein, wer für die Arbeitszeitkonten einsteht, falls das Unternehmen insolvent wird. Das Vierte Sozialgesetzbuch verpflichtet Arbeitgeber zu einer Insolvenzsicherung.