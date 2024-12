Haushaltshilfe legal beschäftigen: So geht's!

»90 Prozent der Haushalte lassen schwarz putzen« meldet das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln (IW). Aber wie beschäftigt man Putzhilfe, Reinigungskraft und Zugehfrau eigentlich legal?

Inhalt

IW-Studie: 90% Schwarzarbeit im Haushalt

»90 Prozent der Haushalte lassen schwarz putzen« meldet das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln (IW) und führt dazu aus: »Immer weniger Haushalte melden ihre Haushaltshilfen an: Neun von zehn Haushaltshilfen arbeiten schwarz.«

Nach einer Studie des IW waren im Jahr 2024 nur rund 250.000 Haushaltshilfen angemeldet, ein Rückgang von 4,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. (Quelle)

Nicht immer, darauf möchten wir an dieser Stelle auch einmal hinweisen, liegt das an den Auftraggebern. Viele Haushaltshilfen und Putzhilfen haben gar kein Interesse an einer Anmeldung. Dabei können beide Seiten von der Anmeldung profitieren.