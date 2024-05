Alleinerziehend: Rechte, Ansprüche und Hilfe

Für viele Alleinerziehende und Eltern in Trennung ist es sehr wichtig zu wissen, was ihnen finanziell zusteht und welche Rechte und Pflichten sie haben. Dr. Otto N. Bretzinger, Jurist und Fachbuchautor, und Silke Wildner, Bloggerin und selbst alleinerziehende Mutter, erklären rechtliche Grundlagen und machen den Realitätscheck.

Vater, Mutter, Kind – diese Familienform ist nach wie vor ein wichtiges Lebensziel vieler Menschen. Aber was, wenn man es nicht schafft, das Bild der »heilen Familie« dann auch so zu leben? Wenn es nach der Geburt des Kindes anfängt zu kriseln oder man schon in der Schwangerschaft verlassen wurde? Dann gestaltet sich die Lebenssituation eben nicht so leicht wie früher, als man noch kinderlos war.

Mit der Geburt des Kindes wird ein Paar zum Elternpaar, und das geht juristisch mit vielen Rechten und Pflichten einher, sowohl dem Kind als auch dem anderen Elternteil gegenüber. Auch Eltern, die nie ein Paar waren, treffen diese Regelungen.

Aber auch glückliche Beziehungen sind kein Rundum-Sorglos-Schutz: Verstirbt der Lebens- oder Ehepartner und gibt es Kinder, wird man ebenfalls alleinerziehend.

Rechte, Pflichten und Praxischeck Dr. Otto N. Bretzinger, Jurist und Fachbuchautor, und Silke Wildner, Bloggerin (www.gut-alleinerziehend.de/) und langjährig Alleinerziehende mit zwei Kindern, erklären im Ratgeber »Alleinerziehend auf der sicheren Seite« rechtliche Grundlagen und prüfen diese auf Lebenswirklichkeit, zudem geben sie wertvolle Praxistipps und geben Einblicke in die echte Welt der Alleinerziehenden. Auf »Gut alleinerziehend« - Hilfe für Alleinerziehende informiert Mit-Autorin Silke Wildner auf ihrem Blog über das neue Buch (und über viele weitere Themen für Alleinerziehende). Der Ratgeber ist somit ein grundlegendes Nachschlagwerk und legt den Fokus aufgrund der Häufigkeit ganz besonders auf die alleinerziehende Mutter mit dem kleineren Gehalt.

Auszug aus dem Kapitel »Hilfen bei der Kinderbetreuung und -förderung« Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf steht und fällt mit der Kinderbetreuung. Wenn du als alleinerziehender Elternteil arbeiten gehst, dann ist in der Regel niemand zu Hause, der sich um dein Kind kümmern kann. [...] Und nein, Homeoffice ist keine adäquate Lösung [...] Herr Bretzinger, welche Möglichkeiten der Kinderbetreuung gibt es und was sind die Voraussetzungen dafür? Bei der Betreuung Ihres Kindes erfahren Sie vielfältige Hilfen, egal, ob Ihre Erwerbstätigkeit die Kinderbetreuung verlangt, oder – auch wenn Sie nicht erwerbstätig sind – die Betreuung des Kindes durch andere Bezugspersonen oder eine Einrichtung erfolgen soll. Unterstützung erhalten Sie auch, wenn Sie erwerbstätig sind und Ihr Kind wegen Krankheit der Betreuung bedarf oder wenn Sie selbst krank sind und Hilfe bei der Haushaltsführung benötigen. [...] Zwar sind Plätze in Kindertagesstätten knapp, als alleinerziehender Elternteil haben Sie aber unter Umständen größere Chancen auf einen Krippenplatz. Aus der Community: Jede Einrichtung hat einen eigenen »Bewerberschlüssel«, sodass es bei manchen Anbietern eben keine Bevorzugung für Alleinerziehende gibt. Verlasse dich also bitte nicht darauf. Auf Anfrage kann man diese Aufschlüsselung der Rangreihenfolge bei der Kindertagesstätte einsehen oder findet ihn sogar auf der jeweiligen Website bzw. den Infos zum Anmelde-Formular. Eine Alternative zur Kindertagesstätte ist die Tagesbetreuung des Kindes. [...] Praxis-Tipp: Bevor du dich blind bei den Kindertagesstätten oder einer Tagesmutter anmeldest, nutze das Internet und schaue dir die Websites und Bilder der Anbieter genau an. Wenn der Weg nicht zu weit ist, dann schaue dir die Einrichtungen direkt vor Ort an. Am besten vormittags oder nachmittags unter der Woche, wenn dort auch Betrieb herrscht. [...] Die Einschulung des Kindes ist häufig mit deutlichen Veränderungen der Betreuungssituation verbunden. Wenn Sie am Nachmittag arbeiten und Sie sich bisher auf den Kindergarten verlassen konnten, müssen Sie jetzt neue Wege gehen. [...] Die Betreuung des Kindes [...] ist häufig mit hohen Kosten verbunden. Besonders teuer sind Ganztagsplätze für Kinder wegen des strengeren Personalschlüssels. [...] Allerdings haben Sie mehrere Möglichkeiten, Zuschüsse zur Kinderbetreuung zu erhalten oder Umständen sogar die Kosten vollständig finanziert zu bekommen. [...] Herr Bretzinger, kann man eine privat organisierte Kinderbetreuung zum Beispiel durch Angehörige oder Freunde finanziell bzw. steuerlich geltend machen? Die Kosten für den Kindergarten, den Hort, die Tagesmutter oder eine andere privat organisierte Kinderbetreuung können als Sonderausgaben steuerlich geltend gemacht werden. [...] Außerdem in diesem Kapitel: Wenn das Kind krank ist, Wenn Mutter oder Vater krank sind, Betreuung und Versorgung des Kindes in Notfallsituationen, Betreuung und Pflege eines behinderten Kindes

