Nachfolger des Baukindergelds: Neue Eigenheim-Förderung für Familien

Beauftragen Sie einen Spezialisten für Energieeffizienz und Nachhaltigkeit: Für den Antrag muss zwingend ein Energieeffizienz-Experte eingebunden werden. Dieser prüft und bestätigt die Einhaltung der Anforderungen an das Gebäude und erstellt die »Bestätigung zum Antrag« (BzA). Diese Bestätigung brauchen Sie, um den Förderkredit zu beantragen.

Vorhaben (Bau oder Kauf der Immobilie) durchführen und nachweisen: Sobald das Finanzierungsgespräch mit einem KfW-Formular dokumentiert ist, können Sie ein Bauunternehmen beauftragen oder die Immobilie kaufen. Planungs- und Beratungsleistungen können Sie schon vor dem Antrag in Anspruch nehmen. Wenn die Immobilie gebaut ist, prüft und bestätigt der Energieeffizienz-Experte die Einhaltung der Anforderungen an das Gebäude und erstellt die »Bestätigung nach Durchführung« (BnD), die Sie dann beim Finanzierungspartner (also zum Beispiel bei Ihrer Bank) einreichen. Wenn Sie einen Neubau gekauft haben, erhalten Sie diese Bestätigung vom Bauträger oder Fertighaushersteller.