Grunderwerbsteuer: Share Deals werden erschwert

Bei einem Share Deal werden Geschäftsanteile statt Grundstücke gekauft bzw. verkauft.

Im Fokus stehen insbesondere teure Immobilienübertragungen. Hier werden oft bewusst nur bestimmte prozentuale Geschäftsanteile veräußert, um die Grunderwerbsteuer zu umgehen. Das geht so:

Durch diese Gestaltung entstehen den Ländern erhebliche Steuerausfälle.

Ein gutes Beispiel aus den vergangenen Jahren ist der Verkauf des Potsdamer Platzes in Berlin an den kanadischen Investor Brookfield: Geschätzte 84 Millionen Euro Grunderwerbsteuer sind dem Berliner Fiskus dabei entgangen, weil die Grundstücke und Immobilien für 1,4 Milliarden Euro in einem Share Deal veräußert wurden. (Quelle: tagesspiegel.de)