Steuerklassenwechsel für Alleinerziehende: Antrag & Formular

Der Wechsel in die Steuerklasse II ist für Alleinerziehende ein wichtiger Schritt, um den Entlastungsbetrag zu erhalten. Der offizielle Antragsweg ist oft nicht auf den ersten Blick erkennbar. Wir erklären den korrekten Ablauf, die passenden Formulare sowie typische Fehlerquellen.

Zusammenfassung

Die Steuerklasse II ist für Alleinerziehende mit Kind gedacht und bringt einen Entlastungsbetrag. Sie wird nicht automatisch vergeben, sondern muss über den Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung beantragt werden. Der Antrag ist online, per Steuersoftware oder in Papierform möglich. Das Ehegattenformular ist dafür nicht geeignet.

Inhalt

Bedeutung der Steuerklasse II für Alleinerziehende Die Steuerklasse II richtet sich an alleinstehende Elternteile mit mindestens einem Kind, für das Anspruch auf Kindergeld oder ein Kinderfreibetrag besteht. Sie beinhaltet den Entlastungsbetrag für Alleinerziehende, der seit 2023 bei 4.260 Euro pro Jahr liegt, zuzüglich 240 Euro pro weiterem Kind. → Alleinerziehend: Rechte, Ansprüche und Hilfe → Entlastungsbetrag für Alleinerziehende im Trennungsjahr

Steuerklasse II beantragen: Formular Der korrekte Weg führt über den »Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung«, der sowohl in Papierform als auch digital über ELSTER bzw. die Steuersoftware gestellt werden kann. Im Antrag wird der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende beantragt – darüber wird gleichzeitig die Einstufung in Steuerklasse II veranlasst. Die zuständigen Finanzämter ordnen diesen Antrag oftmals dem Bereich »außergewöhnliche Belastungen / Freibeträge« zu, da der Entlastungsbetrag Teil des Lohnsteuer-Ermäßigungsverfahrens ist. Ein automatischer Wechsel in Steuerklasse II erfolgt nicht. Die Einstufung muss aktiv beantragt werden.

Antrag über das Formular »Steuerklassenwechsel bei Ehegatten/Lebenspartnern« nicht möglich Der Antrag auf den Wechsel zu Steuerkasse II kann nicht mit dem Formular »Steuerklassenwechsel bei Ehegatten/Lebenspartnern« gestellt werden. Dieser Vordruck dient ausschließlich kombinierten Steuerklassenänderungen von Ehepaaren und ist für Alleinerziehende nicht vorgesehen. Die Nutzung dieses Ehegattenformulars führt in der Praxis häufig dazu, dass der Antrag vom Finanzamt nicht zugeordnet werden kann und daher nicht bearbeitet wird.

Wie beantragt man Steuerklasse II? Der Antrag auf die Lohnsteuerklasse II für Alleinerziehende kann auf mehreren Wegen eingereicht werden: Digital über Mein ELSTER, inklusive der Anlage Kind,

über eine Steuersoftware,

in Papierform beim zuständigen Finanzamt.

Antrag auf Steuerklasse II: Häufige Fehler vermeiden Nutzung des falschen Antragsformulars (insbesondere des Ehegattenantrags).

Fehlende Angaben oder fehlende Anlagen (z.B. Anlage Kind).

Verzögerte Meldung eines veränderten Familienstands, obwohl das Finanzamt informiert werden muss.

FAQ: Antrag auf Steuerklasse II für Alleinerziehende stellen 1. Wird die Steuerklasse II automatisch vergeben? Nein. Die Steuerklasse II muss immer aktiv beantragt werden. 2. Welches Formular wird für den Antrag auf Steuerklasse II benötigt? Der »Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung« ist das richtige Formular. 3. Kann der Antrag auf Steuerklasse II online gestellt werden? Ja, über Mein ELSTER bzw. die Steuersoftware SteuerSparErklärung 4. Wird das Ehegattenformular für den Steuerklassenwechsel akzeptiert? Nein. Der Ehegattenantrag ist für Alleinerziehende nicht zulässig und wird nicht bearbeitet. 5. Welche Unterlagen sind sinnvoll? In der Regel ist die Anlage Kind erforderlich, da sie die Voraussetzung für die Steuerklasse II nachweist.

(MB)