Heiratsantrag am Valentinstag? So spart die Hochzeit Steuern

Es ist Valentinstag, und bestimmt wird heute der eine oder andere Heiratsantrag gestellt. Wir erklären, wie sogar eine Hochzeitsfeier zum Steuernsparen genutzt werden kann!

Voraussetzung ist allerdings, dass das Paar zuhause feiert und nicht im Restaurant – denn nur so kann man vom Steuerbonus für haushaltsnahe Dienstleistungen profitieren.

Barkeeper: Wird ein Barkeeper bestellt, der im Zuhause der frisch Vermählten Drinks für die Gäste mixt, dürfen auch diese Kosten in der Steuererklärung abgesetzt werden. Allerdings auch hier nur die Arbeitskosten, nicht die Säfte, Spirituosen etc.

Caterer: Kosten für einen Caterer werden nur dann anerkannt, wenn dieser im Haushalt, in dem gefeiert wird, tätig wird – also beispielsweise einen Grill oder Flammkuchenofen im Garten aufbaut und diesen bedient. Das bloße Anliefern von fertig zubereiteten Speisen interessiert das Finanzamt nicht.

Die Steuerermäßigung muss in der Steuererklärung beantragt werden. Dazu macht man in der » Anlage Haushaltsnahe Dienstleistungen « der Steuererklärung die entsprechenden Angaben.

Zunächst einmal gilt: Steuerlich berücksichtigt werden nur Arbeitskosten, nicht die Kosten für das verbrauchte Material. Man sollte also immer darauf achten, dass die Posten in der Rechnung getrennt voneinander aufgeführt werden.

Höchstbetrag bei haushaltsnahen Dienstleistungen und Handwerkern

Bei haushaltsnahen Beschäftigungen und Dienstleistungen werden 20% der Aufwendungen, insgesamt aber höchstens 4.000 Euro im Jahr abgezogen. Den Höchstbetrag erreicht man bei Aufwendungen von 20.000 Euro im Jahr.

Bei Handwerkerleistungen werden 20% der Aufwendungen, aber insgesamt höchstens 1.200 Euro im Jahr abgezogen. Den Höchstbetrag erreicht man bei Aufwendungen von 6.000 Euro im Jahr.

Diese Steuerermäßigungen können nebeneinander in Anspruch genommen werden! In der Steuererklärung gibt man jeweils den Gesamtbetrag der Kosten an, das Finanzamt berechnet dann den abzugsfähigen Teil.