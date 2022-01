Mobilitätsprämie: Was ist das, wer bekommt sie und wie wird sie beantragt?

Für Pendler gibt es in den Jahren 2021 bis 2026 ab dem 21. Kilometer eine höhere Entfernungspauschale. Weil davon aber nicht jeder profitiert, wurde zusätzlich die Mobilitätsprämie eingeführt.

Inhalt

Ist Ihre erste Tätigkeitsstätte weniger als 21 Kilometer von Ihrer Wohnung entfernt, ändert sich für Sie also nichts.

2021 bis 2026 gilt eine Erhöhung der Entfernungspauschale (Pendlerpauschale) für Fernpendler, also der absetzbaren Werbungskosten für den Weg zum Arbeitsplatz: Sie steigt ab dem 21. Kilometer

Geregelt ist die Mobilitätsprämie in §§ 101 bis 109 des Einkommensteuergesetzes (EStG).

Das Finanzamt zahlt in diesen Fällen auf Antrag eine Mobilitätsprämie aus, wenn die erste Tätigkeitsstätte mehr als 21 Kilometer von der Wohnung entfernt liegt.

So hoch ist der Grundfreibetrag 2021 und 2022

Die konkrete Berechnung der Mobilitätsprämie erfolgt in mehreren Schritten und ist leider nicht ganz einfach.

Mobilitätsprämie: Rechenbeispiel

Herr Pohl fährt 2021 an 180 Arbeitstagen im Jahr an seine erste Tätigkeitsstätte, die 35 km von seiner Wohnung entfernt ist. Als Werbungskosten hierfür sind abzugsfähig:

180 Tage × 20 km × 0,30 €/km = 1.080,– € 180 Tage × 15 km × 0,35 €/km = 945,– € Gesamt 2.025,– €

Fall 1: Sein zu versteuerndes Einkommen beträgt 7.500,– €, die übrigen Werbungskosten 300,– € und somit die gesamten Werbungskosten 2.325,– €. Der Arbeitnehmer-Pauschbetrag von 1.000,– € wird um 1.325,– € überschritten, davon entfallen 945,– € auf die erhöhte Entfernungspauschale ab dem 21. Entfernungskilometer. Das zu versteuernde Einkommen unterschreitet den Grundfreibetrag von 9.744,– € für 2021 um 2.244,– €. Die gesamte erhöhte Entfernungspauschale von 945,– € liegt somit innerhalb dieses Betrags, um den das zu versteuende Einkommen den Grundfreibetrag unterschreitet, und führt insoweit zu keiner steuerlichen Entlastung. Bemessungsgrundlage für die Mobilitätsprämie sind somit 945,– €. Die Mobilitätsprämie beträgt 14 % von 945,– € = 132,30 €.

Fall 2: wie Fall 1, das zu versteuernde Einkommen beträgt aber 9.300,– €. In diesem Fall unterschreitet das zu versteuernde Einkommen den Grundfreibetrag von 9.744,– € für 2021 nur um 444,– €. Die erhöhte Entfernungspauschale von 945,– € liegt somit in Höhe von 444,– € innerhalb dieses Betrags, um den das zu versteuernde Einkommen den Grundfreibetrag unterschreitet, und führt in dieser Höhe zu keiner steuerlichen Entlastung. Bemessungsgrundlage für die Mobilitätsprämie sind somit 444,– €. Die Mobilitätsprämie beträgt 14 % von 444,– € = 62,16 €.

(Beispiel aus: Steuertipps für Angestellte)