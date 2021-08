Freiwillige Feuerwehr: Überlassung eines Einsatzfahrzeugs ist kein Arbeitslohn

Die Überlassung eines Einsatzfahrzeugs an den Leiter der Freiwilligen Feuerwehr führt nicht zu steuerpflichtigem Arbeitslohn. Das hat der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden.

Damit er jederzeit zu Einsätzen fahren kann, stellt die Gemeinde dem Leiter der Freiwilligen Feuerwehr rund um die Uhr ein Einsatzfahrzeug zur Verfügung. Dieses Fahrzeug ist mit einer Sondersignalanlage ausgestattet und in den typisch Feuerwehr-Rot lackiert sowie mit Feuerwehrschriftzügen versehenes.

Eine Gemeinde hat eine Freiwillige Feuerwehr eingerichtet und einen bei der Gemeinde angestellten Bediensteten zum Leiter dieser Freiwilligen Feuerwehr ernannt. Der Gemeindemitarbeiter wurde dazu in ein »Ehrenbeamtenverhältnis auf Zeit« berufen, denn der Leiter der Freiwilligen Feuerwehr übt seine Tätigkeit ehrenamtlich aus und erhält dafür nur eine geringfügige, steuerfreie Aufwandsentschädigung.

Finanzamt: Fahrzeug ist geldwerter Vorteil

Ungeachtet des erheblichen Einsatzes für Brandschutz- und Notfallzwecke sah das Finanzamt in der Überlassung des Einsatzfahrzeugs einen geldwerten Vorteil, der dem Leiter der Freiwilligen Feuerwehr im Rahmen seines Dienstverhältnisses bei der Gemeinde zugeflossen und entsprechend als Lohn zu versteuern sei: Das Fahrzeug sei ihm, da es rund um die Uhr zur Verfügung gestanden habe, auch für Privatfahrten überlassen worden, so das (in unseren Augen wenig überzeugende) Argument.

Sowohl das erstentscheidende Finanzgericht als auch der Bundesfinanzhof (BFH) sind anderer Auffassung als das Finanzamt.