Umzug wegen Arbeitszimmer: Keine Werbungskosten absetzbar

Umzugskosten können in der Steuererklärung als Werbungskosten absetzbar sein, wenn der Umzug zu einer wesentlichen Erleichterung der Arbeitsbedingungen führt. Kann die Erleichterung der Arbeitsbedingungen auch darin liegen, dass in der neuen Wohnung ein Arbeitszimmer zur Verfügung steht? Nein, sagt der BFH.

Im entschiedenen Fall ging es um ein Ehepaar, das im Streitjahr 2020 zunächst eine ca. 65 m2 großen Wohnung ohne Arbeitszimmer gelebt hatte. Im Juli 2020 erfolgte der Umzug in eine ca. 110 m2 große Wohnung, die über zwei Arbeitszimmer mit je 10,57 m2 verfügte.

In der Einkommensteuererklärung setzte das Paar die Umzugskosten als Werbungskosten ab, was das Finanzamt jedoch nicht anerkannte.

Während das erstentscheidende Finanzgericht (FG) Hamburg den Abzug der Werbungskosten noch zugelassen hatte (Urteil vom 23.02.2023, Az. 5 K 190/22), schob der Bundesfinanzhof der Idee nun einen Riegel vor (BFH-Urteil vom 5.2.2025, Az. VI R 3/23).

Die Möglichkeit, in der neuen Wohnung erstmals ein Arbeitszimmer einzurichten, reiche nicht aus, um den Umzug als beruflich veranlasst zu betrachten, erklärte der BFH: Es fehle an einem objektiven Kriterium, das nicht auch durch die private Wohnsituation beeinflusst wird. Die Wahl einer Wohnung, insbesondere deren Lage, Größe, Zuschnitt und Nutzung, hänge vom Geschmack, den Lebensgewohnheiten, den finanziellen Mitteln, der familiären Situation und anderen privaten Entscheidungen des Steuerpflichtigen ab.

Mehr Homeoffice ändert nichts an Rechtsprechung zu Umzugskosten

Auch die zunehmende Akzeptanz von Homeoffice, Telearbeit und Remote-Arbeit ändert nach der Auffassung des Bundesfinanzhofs daran nichts.

Die Entscheidung, in der neuen, größeren Wohnung erstmals ein Zimmer als Arbeitszimmer zu nutzen oder die Berufstätigkeit im privaten Lebensbereich weiterhin in einer »Arbeitsecke« auszuüben, beruht auch in Zeiten einer veränderten Arbeitswelt nicht auf überwiegend objektiven beruflichen Kriterien.

Dies gilt auch dann, wenn der Steuerpflichtige keinen anderen Arbeitsplatz außerhalb der Wohnung hat oder durch die Arbeit im Homeoffice Beruf und Familienleben vereinbaren möchte. Und: Der Umzug wird auch nicht dadurch zu einem »beruflich bedingten Umzug«, dass die Kosten für die Nutzung des häuslichen Arbeitszimmers als Werbungskosten abzugsfähig sind.