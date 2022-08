Immer mehr Pflegende erwerben Rentenansprüche

Die Zeit der Angehörigenpflege gilt in vielen Fällen als vollwertige Versicherungszeit in der Deutschen Rentenversicherung (DRV) – ganz ähnlich wie die Zeit der Kindererziehung. Die Anzahl der rentenversicherten pflegenden Angehörigen ist in den letzten Jahren rapide angestiegen. Die Zeit der Pflege zählt für die Angehörigen dabei als vollwertige Rentenversicherungszeit.

Das bedeutet beispielsweise: Diese Zeit wird voll berücksichtigt, wenn geprüft wird, ob die 45-jährige Wartezeit für die Altersrente für besonders langjährig Versicherte erfüllt ist. Zudem werden in der Zeit der Pflege auch Rentenpunkte erworben.

Wenn es um die Rentenversicherungsansprüche geht, spielt es keine Rolle, ob die Pflegepersonen vor der Zeit der Pflege sozialversicherungspflichtig beschäftigt waren. Bei der Rentenversicherung werden die Pflegezeiten – ähnlich wie die Kindererziehungszeiten – auch dann berücksichtigt, wenn die Betreffenden bislang überhaupt nicht rentenversichert waren. Im Extremfall können deshalb Pflegende allein aufgrund von längeren Pflegezeiten einen Anspruch auf eine gesetzliche Altersrente erwerben.

Welche Bedingungen müssen Pflegende für die Rente erfüllen? Als rentenversicherungspflichtig gelten Pflegepersonen, wenn sie alle vier folgenden Voraussetzungen erfüllen: → Mindestens zehn Stunden Pflege pro Woche, verteilt auf mindestens zwei Wochentage, → sie sind höchstens 30 Stunden pro Woche erwerbstätig, → die Pflegetätigkeit wird auf Dauer (für mehr als zwei Monate in einem Kalenderjahr) ausgeübt, und → es handelt sich um keine erwerbsmäßige Pflege. Der Versichertenbericht 2021 der Deutschen Rentenversicherung liefert erstmals einigermaßen aktuelle Daten über die Zusammensetzung der Pflegenden. So ist beispielsweise ein knappes Drittel der Pflegenden Nur-Pflegeperson. Das bedeutet: ansonsten nicht versicherungspflichtig. Damit ist die Zeit der Angehörigenpflege eine wichtige Möglichkeit zur Füllung von Versicherungslücken. Nach der DRV-Statistik gab es Ende 2018 rund 720.000 Pflegepersonen, die selbst noch keine Versichertenrente erhielten. Inzwischen dürften es noch weit mehr sein. 2008 waren es erst gut 300.000. Rund 230.000 Pflegepersonen waren dabei Nur-Pflegepersonen. Sie waren also ansonsten nicht rentenversicherungspflichtig. Knapp 380.000 Pflegepersonen hatten zusätzlich noch eine Teilzeitbeschäftigung mit wöchentlich maximal 30 Arbeitsstunden. Sie erwarben damit doppelte Rentenansprüche: sowohl aus der Pflegezeit als auch aus ihrer Beschäftigung. Ob die Betroffenen dabei für die Angehörigenpflege eine Pflegezeit oder Familienpflegezeit in ihrer Beschäftigung genommen haben oder ohnehin bereits Teilzeitbeschäftigte waren, geht aus den Daten der Deutschen Rentenversicherung nicht hervor.