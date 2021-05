Doppeltes Plus bei Grundsicherung im Alter

Neben dem neuen Rentenfreibetrag, der Betroffenen ein Grundsicherungsplus von bis zu 223,– € pro Person bringt, gibt es auch einen – wenig bekannten –, bereits seit 2018 geltenden Grundsicherungsfreibetrag für Privatrenten. Dieser alte Freibetrag kann genauso hoch sein wie der neue Rentenfreibetrag. Die Freibeträge werden nicht miteinander verrechnet, können also eine zweifache Aufstockung der Grundsicherung im Alter bringen.

Die genaue Höhe des alten Freibetrags wird folgendermaßen ermittelt: Zunächst werden alle Einkünfte aus zusätzlicher privater Altersvorsorge addiert. Von dieser Summe sind die ersten 100,– € bei der Grundsicherung im Alter anrechnungsfrei. Übersteigen die zusätzlichen Alterseinkünfte 100,– €, so sind 30 % des darüber hinausgehenden Betrags anrechnungsfrei.

Doch nicht nur das: Privilegiert ist durch diese Regelung auch der durch freiwillige Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung erworbene Teil der Altersrente. Dabei kann es sich auch um Beiträge handeln, die ggf. in den 70er- oder 80er-Jahren des letzten Jahrhunderts gezahlt wurden.

Beispiel: So wirken die Freibeträge zusammen

Ein Senior erhält eine gesetzliche Rente in Höhe von brutto 510,– € (netto: 454,– €) und zusätzlich eine Riester-Rente in Höhe von 87,– €, eine Betriebsrente in Höhe von 120,– € sowie eine Privatrente in Höhe von 100,– €.

Insgesamt sind dies Privatrenten in Höhe von 307,– €, die er zusätzlich zur gesetzlichen Rente erhält.

Hiervon sind die ersten 100,– € bei der Grundsicherung im Alter anrechnungsfrei und von den 207,– €, die darüber hinausgehen, sind es 30 %, also 62,10 €. Der Freibetrag für die private Zusatzvorsorge beträgt in diesem Fall 162,10 €.

Hinzu kommt – wenn der Betroffene 33 Jahre mit Grundrentenzeiten nachweisen kann – ein Rentenfreibetrag in Höhe von 223,– €, der ihm von seiner gesetzlichen Rente eingeräumt wird. Insgesamt belaufen sich die Freibeträge damit auf 385,10 €. Als Renten erhält er insgesamt (454,– € + 307,– € =) 761,– € ausgezahlt.

Wenn er Grundsicherung im Alter beantragt, gelten hiervon nur (761,– € ./. 385,10 € =) 375,90 € als anrechenbares Einkommen. Diese dürften noch nicht einmal zur Begleichung der Mietkosten ausreichen. Damit hätte er in jedem Fall einen beträchtlichen Grundsicherungsanspruch, dessen Höhe von den Unterkunftskosten abhängt, aber in der Regel deutlich über 500,– € monatlich hinausgehen dürfte.

Wer bereits deutlich jenseits der 50 ist, kann sich schon in etwa ausrechnen, wie sich seine finanzielle Situation im Alter darstellen wird. Gerade für viele Menschen, die davon ausgehen, dass ihre Alterseinkünfte kaum das Grundsicherungsniveau erreichen werden, kann die Gestaltung der beiden Freibeträge durch den Gesetzgeber Ausgangspunkt für eine strategische Grundsicherungsoptimierung sein.