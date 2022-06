Bei Behinderung: Was ist, wenn die Anerkennung kurz vor Rentenbeginn ausläuft?

Die Anerkennung eines Grads der Behinderung von 50 ist die einzige Möglichkeit, eine gesetzliche Altersrente vor dem 63. Lebensjahr zu erhalten. Das Problem ist jedoch: Der Schwerbehindertenstatus kann vom Versorgungsamt gegebenenfalls unter dem Vorbehalt der späteren Überprüfung verliehen werden. Für die Betroffenen bleibt damit eine Unsicherheit, was die Rentenplanung angeht, beispielsweise nach einer Krebserkrankung oder psychischen Störung.

Wer eine Anerkennung als schwerbehindert besitzt, kann deutlich vor dem regulären Rentenalter ohne Abschläge in Rente gehen. Die volle Rente können Schwerbehinderte des Jahrgangs 1957 mit 63 Jahren und elf Monaten erhalten. Diese Altersgrenze steigt für jeden jüngeren Jahrgang an. Versicherte des Jahrgangs 1964 können schließlich die Schwerbehindertenrente mit 65 Jahren ohne Abschläge erhalten (statt ohne Behinderung mit 67).

Wichtig ist, dass die Rente jeweils drei Jahre früher, dann aber mit Abschlägen, bezogen werden kann. Diese Möglichkeit wird von den Betroffenen häufig genutzt. Die Abschläge belaufen sich bei der frühestmöglichen Inanspruchnahme der Rente auf 10,8 %. Versicherte des Jahrgangs 1960 können die Altersrente für schwerbehinderte Menschen mit 61 Jahren und vier Monaten erhalten. Voraussetzung ist dabei jeweils, dass 35 Jahre mit anerkannten Versicherungszeiten nachgewiesen werden.

→ Der Geburtsjahrgang 1964 kann mit 65 Jahren abschlagfrei in Schwerbehindertenrente gehen oder mit Abschlag bereits mit 62 Jahren.

→ Der Geburtsjahrgang 1963 kann mit 64 Jahren und 10 Monaten abschlagfrei in Schwerbehindertenrente gehen oder mit Abschlag bereits mit 61 Jahren und 10 Monaten.

→ Der Geburtsjahrgang 1962 kann mit 64 Jahren und 8 Monaten abschlagfrei in Schwerbehindertenrente gehen oder mit Abschlag bereits mit 61 Jahren und 8 Monaten.

→ Der Geburtsjahrgang 1961 kann mit 64 Jahren und 6 Monaten abschlagfrei in Schwerbehindertenrente gehen oder mit Abschlag bereits mit 61 Jahren und 6 Monaten.

→ Der Geburtsjahrgang 1960 kann mit 64 Jahren und 4 Monaten abschlagfrei in Schwerbehindertenrente gehen oder mit Abschlag bereits mit 61 Jahren und 4 Monaten.

→ Der Geburtsjahrgang 1959 kann mit 64 Jahren und 2 Monaten abschlagfrei in Schwerbehindertenrente gehen oder mit Abschlag bereits mit 61 Jahren und 2 Monaten.

→ Der Geburtsjahrgang 1958 kann mit 64 Jahren abschlagfrei in Schwerbehindertenrente gehen oder mit Abschlag bereits mit 61 Jahren.

Voraussetzung für den Rentenanspruch ist in jedem Fall, dass bei Renteneintritt eine anerkannte Schwerbehinderung vorliegt. Das bringt für die Betroffenen zunächst Verunsicherung, wenn der Behindertenstatus unter dem Vorbehalt der Nachprüfung verliehen wird. Nach Ablauf einer Zeit der Heilbewährung wird dann noch einmal überprüft, ob die Schwerbehinderung vorliegt.

Entscheidend für die Schwerbehinderteneigenschaft ist der Tag des Renteneintritts

Die Voraussetzung "schwerbehindert bei Beginn der Rente" wird erfüllt, wenn die Schwerbehinderteneigenschaft am Tag des Rentenbeginns vorliegt. Danach kann der Schwerbehindertenstatus entzogen werden, ohne dass dies Folgen für die Rente hat. In den gemeinsamen rechtlichen Weisungen der Deutschen Rentenversicherung zu § 236a SGB VI heißt es hierzu: "Bescheinigt das Versorgungsamt, dass die Schwerbehinderung seit dem Ersten eines Kalendermonats vorliegt, kann die Rente mit diesem Tag beginnen, sofern die übrigen Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. Es wird in diesen Fällen davon ausgegangen, dass die Schwerbehinderung bereits seit 00:00 Uhr dieses Tages vorgelegen hat".

Hierbei kommt es nicht darauf an, dass die Bescheinigung des Versorgungsamts bei Renteneintritt (oder sogar zum Zeitpunkt des Rentenantrags) bereits vorlag. Vielfach wird der Bescheid erst später erteilt, gilt dann jedoch rückwirkend ab dem Tag der Antragstellung. "Der Zeitpunkt der formellen Anerkennung ist unerheblich", schreibt die Deutsche Rentenversicherung hierzu.