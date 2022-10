2023: Bis zu 251 Euro mehr für bedürftige Rentner

Leider verzichtet etwa die Hälfte der bedürftigen und daher anspruchsberechtigten Rentner aus Unkenntnis oder Scham darauf, einen Antrag auf Wohngeld oder Grundsicherung im Alter zu stellen. Dabei steht ihnen ab 2023 ein Freibetrag von bis zu 251 € zu.

Darauf weist der Finanzmathematiker Werner Siepe in seiner umfangreichen Studie "Finanzielle Hilfen für bedürftige Rentner" hin, aus der wir folgende Kurzfassung veröffentlichen.

Das ab 2021 in Kraft getretene Grundrentengesetz eröffnet bedürftigen Rentnern zwei Möglichkeiten:

Freibetrag bei Grundsicherung im Alter oder Wohngeld bis zu 251 €, falls mindestens 33 Jahre an Grundrentenzeiten laut Bescheinigung der Deutschen Rentenversicherung vorliegen (gesetzliche Begründung hierfür in zwei wenig bekannten Paragrafen des Wohngeldgesetzes und des Zwölften Sozialgesetzbuchs: § 82a SGB XII und § 17a WoGG).

Wichtig zu wissen: Der Freibetrag steht auch Rentnern zu, die keinen Grundrentenzuschlag erhalten, aber mindestens 33 Jahre an Grundrentenzeiten nachweisen können. Dieser Nachweis erfolgt durch eine entsprechende Bescheinigung der Deutschen Rentenversicherung in der "Anlage Grundrentenzeiten", die dem im Jahr 2021 oder 2022 erteilten Rentenbescheid beigefügt ist oder von Altrentnern beantragt werden muss.

Mehr Grundsicherung im Alter durch Freibetrag von bis zu 251 € ab 2023

Um Anspruch auf Grundsicherung im Alter zu haben, sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen:

Erreichen der Regelaltersgrenze (z.B. 65 Jahre und 10 Monate für Jahrgang 1956 bzw. 65 Jahre und 11 Monate für Jahrgang 1957).

Mindestens 33 Jahre an Grundrentenzeiten (laut Bescheinigung der Deutschen Rentenversicherung in "Anlage Grundrentenzeiten" zum Rentenbescheid bzw. Grundrentenbescheid).

Monatliches Nettoeinkommen geringer als Summe aus Regelbedarfssatz (z.B. 502 € für alleinstehende Rentner) und Bruttowarmmiete.

Vermögen bis zu 5.000 € bei Alleinstehenden bzw. bis zu 10.000 € bei Paaren.

Schriftlicher Antrag auf Grundsicherung im Alter (mit Ankreuzen bei "Ich habe 33 oder mehr an Grundrentenzeiten oder vergleichbaren Zeiten" auf Seite 9 unten des Antrags).

Auswirkung

Der Freibetrag von bis zu 251 € für eine gesetzliche Rente wird vom Nettoeinkommen abgezogen und nicht auf die Grundsicherung im Alter angerechnet.

Dadurch erhöht sich die monatliche Grundsicherung um bis zu 251 € im Monat.

Hintergrund

Nach Inkrafttreten des Grundrentengesetzes ab 1.1.2021 steht jedem Bezieher einer Grundsicherung im Alter ein Freibetrag gemäß § 82a SGB XII bei mindestens 33 Jahren an Grundrentenzeiten zu. Ohne Bescheinigung der Deutschen Rentenversicherung über das Vorhandensein von mindestens 33 Versicherungsjahren (Grundrentenzeiten) passiert allerdings nichts.

Sofern ein Grundrentenbescheid bzw. Rentenbescheid mit der Anlage Grundrentenzeiten noch nicht vorliegt, sollte eine solche Bescheinigung daher per Antrag bei der Deutschen Rentenversicherung angefordert werden.

Die Berechnung dieses Freibetrags sieht wie folgt aus: 100 € plus 30 % des über 100 € liegenden Mehrbetrags aus der gesetzlichen Rente brutto, aber begrenzt auf die Hälfte des Regelsatzes. Bei einer monatlichen Rente von brutto 600 € liegt der Freibetrag demnach bei 250 € (= 100 € plus 30 % von 500 €). Da der Regelsatz für einen alleinstehenden Rentner ab 2023 bei 502 € liegt, wird der höchstmögliche Freibetrag im Jahr 2023 auf die Hälfte davon und somit auf 251 € (= 100 € plus 151 €) begrenzt. Um diesen maximalen Freibetrag von 251 € zu erhalten, muss die gesetzliche Rente aus Pflichtbeiträgen bei 604 € und mehr liegen.

Angenehme Folge: Der Freibetrag von bis zu 251 € gemäß § 82a SGB XII wird vom Einkommen abgezogen, so dass sich die Grundsicherung im Alter um bis zu 251 € erhöht. Im Beispiel einer alleinstehenden Rentnerin mit einem Bedarf von 1.000 € und einem Rentenzahlbetrag von 564 € erhöht sich die Grundsicherung im Alter auf 1.250 €.

Das zeigt folgende Berechnung für eine verwitwete Rentnerin, deren verstorbener Ehemann laut Rentenbescheid auf mindestens 33 Versicherungsjahre (Grundrentenzeiten) kam. Der Freibetrag steht dieser Witwe auch dann zu, wenn sie wegen Fehlens einer eigenen Rente keinen Grundrentenzuschlag bekommt. Es kommt in diesem Fall ausschließlich auf die sogenannte abgeleitete Rente des Verstorbenen und die mindestens 33 Jahre an Grundrentenzeiten für diese Rente an.

Fallbeispiel A: Verwitwete Rentnerin mit mindestens 33 Versicherungsjahren 1. Bedarf Regelsatz 502 € plus Bruttowarmmiete 498 € = Bedarf 1.000 € 2. Einkommen Witwenrente brutto 600 € minus Beitrag zur GKV/GPV 66 € (= 11 % der Bruttorente) minus Freibetrag gemäß § 82a SGB XII 250 € = anrechenbares Einkommen 284 € 3. Grundsicherung plus (Nettoeinkommen insgesamt) Bedarf 1.000 € minus anrechenbares Einkommen 284 € = Grundsicherung im Alter 716 € plus Rentenzahlbetrag 534 € (= 600 € minus 66 € Beitrag GKV/GPV) = Grundsicherung plus 1.250 € Für ein Rentner-Ehepaar, bei dem der Ehemann eine gesetzliche Rente von 1.200 € brutto aus Pflichtbeiträgen nach mindestens 33 Versicherungsjahren erhält, sieht die Berechnung für Grundsicherung plus wie folgt aus.

Fallbeispiel B: Rentner-Ehepaar mit mindestens 33 Versicherungsjahren 1. Bedarf Regelsatz 953 € plus Bruttowarmmiete 667 € = Bedarf 1.620 € 2. Einkommen gesetzliche Rente brutto 1.200 € minus Beitrag zur GKV/GPV 132 € (= 11 % von 1.200 €) minus Freibetrag gemäß § 82a SGB XII 251 € = anrechenbares Einkommen 817 € 3. Grundsicherung plus (Nettoeinkommen insgesamt) Bedarf 1.620 € minus anrechenbares Einkommen 817 € = Grundsicherung im Alter 803 € plus Rentenzahlbetrag 1.068 € (= 1.200 € minus 132 € GKV/GPV) = Grundsicherung plus 1.871 € Ohne Berücksichtigung des Freibetrags von 251 € würde die Grundsicherung im Alter nur 1.620 € ausmachen.