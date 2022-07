Zinswende: So profitieren Sie von steigenden Zinsen bei Tagesgeld und Festgeld

Die Zinswende ist da. Die ersten Banken verlangen kein Verwahrentgelt mehr für größere Guthaben. Und beim Festgeld gehen die Zinsen langsam nach oben. Wie können Sie von diesem Zinsanstieg profitieren?

Jahrelang haben Sparer darauf gewartet – jetzt ist es endlich so weit: Die Welt der Geldanlage steht nicht mehr Kopf. Wer Guthaben auf einem Bankkonto sicher anlegt, bekommt wieder Zinsen, anstatt Negativzinsen für Erspartes zu zahlen.

Mehr als ein Dutzend Banken haben in den vergangenen Wochen das Verwahrentgelt abgeschafft oder die Freibeträge zumindest deutlich ausgeweitet, darunter sowohl große Banken wie auch kleinere Regionalbanken. Die Deutsche Bank und die Postbank kündigten bereits an, dass sie kein Verwahrentgelt mehr erheben wollen, sobald die Europäische Zentralbank (EZB) selbst keine Zinsen mehr verlangt, wenn Geschäftsbanken bei ihr Geld parken. Es ist sehr wahrscheinlich, dass andere Geldinstitute sich genauso verhalten werden. Die Ära der Negativzinsen dürfte schon im Herbst 2022 vorüber sein.

Die EZB hat bereits angekündigt, dass sie bei ihrer Sitzung am 21. Juli die Leitzinsen um jeweils 0,25 % anheben wird. Im September werde dann "ein größerer Zinsschritt" möglich sein. Derzeit müssen Banken für Geld, das sie bei der EZB parken, noch 0,5 % Zinsen zahlen, das ist auch meist der Satz, den die Kreditwirtschaft als Negativzins auf ihre Kunden umlegt. Erreicht dieser Zinssatz für die Einlagen der Geschäftsbanken wieder die Marke von 0 %, heißt das für die Bankkunden: Die Negativzinsen werden mit großer Wahrscheinlichkeit verschwinden.

Es ist aber wahrscheinlich, dass das Tagesgeldkonto eine Art Wiedergeburt erlebt, wenn es sich wirklich wieder lohnen sollte, Erspartes vom Girokonto auf das Tagesgeldkonto zu überweisen. Die niederländische ING, die einst mit dem Basketball-Star Dirk Nowitzki als Werbeträger Tagesgeld in Deutschland populär machte, gibt zumindest seit dem 1. Juli Neukunden wieder die Möglichkeit, ein Tagesgeldkonto zu eröffnen. Und sollte sich das Zinsumfeld weiterhin positiv entwickeln, werden bald auch wieder höhere Zinsen bezahlt.

Wir empfehlen deshalb, für Tages- und Festgeldkonten Kreditinstitute zu wählen, die langfristig zumindest bessere Konditionen als die meisten Wettbewerber bieten. Das galt in den vergangenen Jahren auch für die Renault Bank, die unter die französische Einlagensicherung von 100.000,– € fällt.

Die Zinsen für Guthaben auf Tagesgeldkonten sind in der Regel variabel. Die Höhe hängt vor allem davon ab, wie hoch oder niedrig die Zinsen am Kapitalmarkt sind. Derzeit sind deshalb immer noch gute Angebote für Anleger rar, die mit einem Tagesgeldkonto möglichst flexibel bleiben, jederzeit Zugriff auf ihr Geld haben oder einfach Erspartes als Reserve für den Notfall oder größere Anschaffungen verfügbar haben möchten. Zu den Topanbietern zählt die französische Renault Bank direkt, die Neukunden 0,20 % Zinsen für Guthaben auf ihrem Tagesgeldkonto für drei Monate garantiert. Danach fällt der Zins allerdings auf das Niveau für Bestandskunden zurück. Hier liegt der Zinssatz bei mickrigen 0,05 % pro Jahr.

Ausländische Institute rücken allerdings für Festgeld oft mehr als deutsche Geldhäuser heraus. Die schwedische Klarna-Bank zahlt inzwischen sogar 1,23 % Zinsen für Festgeld mit einer Laufzeit von zwölf Monaten bei einer Einlagensicherung von bis zu 100.000,– €. Für 24 Monate angelegt, springen bei Klarna sogar 1,48 % heraus. Allerdings lässt sich das Festgeldkonto nur in Verbindung mit der Klarna-App abschließen, die vorher herunterzuladen ist.

Wer sein Festgeld zu lange anlegt, z.B. für drei Jahre, hat nichts davon, wenn die Zinsen in naher Zukunft höher klettern. Eine Wiederanlage ist ja normalerweise erst nach drei Jahren möglich.

Gehen Sie auf Nummer sicher. Wenn Sie Festgeld angelegt haben und das Formale unter Dach und Fach ist, schreiben Sie sofort der ausgewählten Bank, dass Sie das Festgeld zur Fälligkeit kündigen und dann den Anlagebetrag plus Zinsen zurückerhalten wollen. So werden Sie die rechtzeitige Kündigung, falls erforderlich, nicht vergessen.

Viele Anbieter fragen jedoch rechtzeitig ihre Kunden, was sie mit dem Geld in Zukunft tun wollen.

Normalerweise sollten Anleger Festgeld einige Tage vor Ende der vereinbarten Sparlaufzeit kündigen. Sonst kann es passieren, dass die Bank das Geld einfach sofort wieder neu anlegt. Die dann gezahlten Zinsen können aber viel niedriger als vorher sein, und an das Geld kommt man bis zur nächsten Fälligkeit nicht heran.

Wie sicher ist das Ersparte auf Festgeldkonten?

Empfehlenswert ist es, genau darauf zu achten, bis zu welcher Obergrenze das Ersparte bei einer Insolvenz der Bank gesichert ist.

Halten Sie sich an folgende Faustregel: Egal ob im In- oder Ausland, legen Sie nie mehr als 100.000,– € bei einer Bank an, denn nur bis zu dieser Höhe ist gesetzlich garantiert, dass Sie Ihr Erspartes im Falle einer Bankpleite zurückbekommen.

Wer ganz auf Nummer sicher gehen will und Angst hat vor einer möglichen Wiederkehr der Eurokrise, meidet die Festgeldangebote von Banken aus stark verschuldeten Eurostaaten, wie z.B. Italien.

(MS)