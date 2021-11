Handwerkerkosten: Höchstgrenzen ausreizen und Geld sparen

Zwei Höchstgrenzen gilt es vor Jahresfrist bei Handwerkerleistungen zu beachten: erstens 6.000,– € und zweitens 200.000,– €, denn in bestimmten Fällen lässt sich damit auch jonglieren. Auch mit Haushaltshilfen lassen sich Steuern sparen.

Vom Steuerbonus für Handwerkerleistungen und haushaltsnahen Dienstleistungen profitieren auch Sie, denn fast jeder nimmt in seinem Privathaushalt die Dienste eines Unternehmens in Anspruch oder leistet sich eine angestellte Hilfe – z.B. für die Reinigung der Wohnung oder die Versorgung im Pflegefall. Wer vorausschauend plant, kann dabei bestimmte Gestaltungsspielräume nutzen.

Steuerlich absetzbar sind Nettokosten bis maximal 6.000,– €, und zwar für die Arbeitsleistung ohne Materialkosten. Die Steueranrechnung beträgt 20 % der in Rechnung gestellten Leistung, also maximal 1.200,– € pro Jahr.

Beauftragen Sie im Jahr 2021 einen Handwerker mit Arbeiten in Ihrem Privathaushalt, können Sie dafür in der Steuererklärung 2021 eine Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen beantragen.

Beispiel: Sie lassen Ihr Badezimmer neu gestalten. Kosten für die Arbeitsleistung: 10.000,– €. Würden Sie die 10.000,– € in einem Betrag im Jahr 2021 überweisen, würde Ihnen eine Steueranrechnung von 1.200,– € zustehen (10.000,– € × 20 % = 2.000,– €, aber maximal 1.200,– € pro Jahr). Würden Sie dagegen Ende 2021 lediglich 6.000,– € bezahlen und die restlichen 4.000,– € Anfang 2022, läge die Steueranrechnung insgesamt bei 2.000,– € (2021: 1.200,– € und 2022: 800,– €).

Betragen die Kosten der Handwerkerleistungen mehr als 6.000,– €, würde ein Teil der Steueranrechnung verpuffen. Deshalb kann es sinnvoll sein, mit dem Handwerksbetrieb Ratenzahlungen in den Jahren 2021 und 2022 zu vereinbaren.

Energetische Sanierungen vorausschauend vornehmen

Lassen Sie energetische Sanierungsmaßnahmen an Ihrem Eigenheim vornehmen, beteiligt sich das Finanzamt mit einer Steueranrechnung von 20 % an den Sanierungskosten von bis zu 200.000,– €, also maximal mit 40.000,– €.

Vorsicht vor Rentenbeginn: Die Steueranrechnung wird vom Finanzamt über drei Jahre verteilt ausbezahlt. Starten Sie also rechtzeitig vor Rentenbeginn mit der Sanierung, denn wenn Sie zwar für das Jahr 2021 die Steueranrechnung erhalten, aber ab 2022 wegen niedriger Rente keine Steuern mehr zahlen müssen, verlieren Sie die Steueranrechnung für die Jahre 2022 und 2023.