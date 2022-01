46 Prozent mehr Schenkungsteuer bezahlt – Wie Sie dagegen steuern können

Der Fiskus freut sich über Mehreinnahmen: 14 Prozent mehr durch Erbschaftsteuer und fast 46 Prozent mehr durch Schenkungsteuer. Eine vorausschauende Vermögensplanung kann die Steuer verringern oder vermeiden.

Zunehmend höhere Vermögen werden vererbt oder verschenkt. Deutschlands Finanzämter haben im Jahr 2020 Vermögensübertragungen durch Erbschaften und Schenkungen in Höhe von 84,4 Milliarden Euro steuerlich veranlagt. Damit stieg das steuerlich berücksichtigte geerbte und geschenkte Vermögen um 5,9 % gegenüber dem Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt.

Die festgesetzte Erbschaft- und Schenkungsteuer erhöhte sich um 19,4 % auf 8,5 Milliarden Euro. Dabei entfielen auf die Erbschaftsteuer 6,8 Milliarden Euro (+14,0 %) und auf die Schenkungsteuer 1,8 Milliarden Euro (+45,8 %).

Aus der Gesamtsumme des übertragenen Vermögens von 90,7 Milliarden Euro ergibt sich nach Abzug von Nachlassverbindlichkeiten das steuerlich berücksichtigte Vermögen von 84,4 Milliarden Euro.

Wichtig: Die Erbschaft- und Schenkungsteuerstatistik liefert keine Informationen über alle Vermögensübergänge, da die meisten Erbschaften, Vermächtnisse und Schenkungen unterhalb der Freibeträge liegen.

Diese Freibeträge betragen u. a. 500.000,- Euro bei Ehegatten und Lebenspartnern sowie 400.00,- Euro bei Kindern und 200.000,- Euro bei Enkeln. Unterhalb dieser Freibeträge wird für Vermögensübertragungen keine Steuer festgesetzt, sodass sie in der oben genannten Statistik nicht enthalten sind.

Haben Sie Vermögenswerte zu verschenken?

Wer Vermögen hat, überlegt sich in der Regel, ob er es schon zu Lebzeiten »mit warmen Händen« oder erst nach seinem Tode auf seine Erben übertragen will. Denn alles, was Ihr Eigentum ist, können Sie vorab im Wege der vorweggenommenen Erbfolge übertragen. Dazu zählen typischerweise

→ Geldbeträge,

→ Wertgegenstände wie Schmuck, Gemälde, Briefmarkensammlungen,

→ Wertpapiere,

→ Häuser und Eigentumswohnungen,

→ unbebaute Grundstücke (Bauplatz),

→ Mehrfamilienhäuser oder Teile davon (beispielsweise 1/2, 1/3 oder 1/4).

Sie können sich alle oder einen Teil der Erträge wie zum Beispiel Mieteinnahmen (Nießbrauch), bei Immobilien auch ein Wohnungsrecht, zurückbehalten.

Wichtig: Beachten Sie dabei, dass insbesondere bei Immobilien, aber auch bei Kapitalvermögen der Ehepartner häufig Miteigentum hat. Ohne seine Zustimmung dürfen Sie dann nicht allein darüber verfügen. Selbst wenn das, was Sie einem anderen zuwenden wollen, Ihnen allein gehört, können Sie unter Umständen nur mit Zustimmung Ihres Ehepartners wirksam darüber verfügen. Das ist immer dann der Fall, wenn es sich praktisch um Ihr gesamtes Vermögen handelt. Ausnahme: Der Schenker hat sich ein Nutzungsrecht vorbehalten (BGH, Urteil vom 16.1.2013, Az. XII ZR 141/1).

Beispiel: Die Ehefrau hat eine Eigentumswohnung mit in die Ehe gebracht. Weiteres Vermögen ist nicht vorhanden. Will sie die Wohnung auf ihre Tochter übertragen, braucht sie die Zustimmung ihres Mannes, es sei denn, sie behält sich ein Wohnrecht vor.