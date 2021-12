Betriebsrente auch bei befristetem Arbeitsvertrag

Ab wann ist ein Arbeitnehmer ein Betriebsangehöriger? Seltsame Frage – mögen Sie denken. Aber im Zusammenhang mit der betrieblichen Altersversorgung spielt diese Frage durchaus eine Rolle.

Der Grund: Viele Arbeitnehmer erhalten zunächst einmal einen befristeten Arbeitsvertrag und später – bei Bewährung – gegebenenfalls einen unbefristeten Vertrag. Welches Datum zählt dann in Zusammenhang mit der Betriebsrente?

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) befand am 22.9.2020: Schon die befristete Beschäftigung zählt mit (Az. 3 AZR 433/19). Dass sich die Antwort auf diese Frage keineswegs von selbst ergibt, belegt allein die Tatsache, dass der Rechtsstreit bis zum obersten Gericht ging.

Um welche Klausel ging es vor Gericht?

Verhandelt wurde in Erfurt über die Klage eines Arbeitnehmers, der nach Ansicht seines Arbeitgebers nach Beendigung seines (noch bestehenden) Beschäftigungsverhältnisses keinen Anspruch auf die im Beschäftigungsunternehmen angebotene betriebliche Altersversorgung haben soll. Der Betroffene klagte noch als Beschäftigter und bei andauerndem unbefristeten Arbeitsverhältnis im September 2018 mit dem Ziel, dass festgestellt werden sollte, dass sein Arbeitgeber verpflichtet sei, "ihm im Versorgungsfall Versorgungsleistungen nach der am 1.12.2009 in Kraft getretenen Versorgungsordnung zu verschaffen".

Der Arbeitnehmer war 2013 im Alter von 53 Jahren mit einem befristeten Arbeitsvertrag in das beklagte Unternehmen eingetreten. Der befristete Arbeitsvertrag wurde danach nochmals verlängert und erst 2017 – damals war der Betroffene knapp 57 Jahre alt – in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis umgewandelt. Das Alter des Klägers ist deshalb von Bedeutung, weil die Versorgungsordnung des Chemieunternehmens vorsah, dass Beschäftigte Betriebsrentenansprüche nur erwerben können, "sofern sie bei Beginn des Arbeitsverhältnisses noch nicht das 55. Lebensjahr vollendet haben". Weiterhin hieß es: "Nicht teilnahmeberechtigt sind Mitarbeiter(innen), die in einem befristeten Arbeitsverhältnis stehen."