Künstlersozialkasse: So gelingt der Einstieg - Voraussetzungen & Tipps

Künstler und Publizisten können Mitglied der Künstlersozialkasse werden. Wir haben praktische Tipps und wichtige Informationen zur Anmeldung und den Voraussetzungen zusammengefasst.

Mitglieder der KSK sind in der gesetzlichen Krankenversicherung pflichtversichert. Die KSK übernimmt die Hälfte der Beiträge, was die finanzielle Belastung erheblich reduziert. Künstler und Publizisten erhalten so Zugang zu umfassender medizinischer Versorgung, ohne die vollen Kosten tragen zu müssen.

Wann ist man Künstler?

Künstler im Sinne des Künstlersozialversicherungsgesetzes (KSVG) sind Personen, die Musik, darstellende oder bildende Kunst schaffen, ausüben oder lehren.

Manchmal ist strittig, ob eine Tätigkeit als Handwerk oder Kunst gilt. In Grenzfällen hängt die Künstlereigenschaft davon ab, ob die betreffende Person in den maßgeblichen Fachkreisen als Künstler anerkannt ist. Dies kann beispielsweise durch Mitgliedschaft in künstlerischen Berufsverbänden oder Teilnahme an Ausstellungen nachgewiesen werden.