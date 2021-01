Vorsteuerabzug für Renovierung des an den Arbeitgeber vermieteten Home-Office

[ 17.06.2020, 06:56 Uhr ] Einige Gemeinden haben als Maßstab für die Festsetzung von Zweitwohnungssteuer eine Jahresrohmiete festgelegt, die sich an den alten Einheitswerten orientiert. Außer der Zweitwohnungssteuer in einigen Gemeinden hat sich bisher auch die Grundsteuer an diesem Wertmaßstab orientiert. mehr