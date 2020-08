Prozess wegen Baumängeln: Kosten steuerlich nicht absetzbar

[ 28.07.2020, 06:26 Uhr ] Ein Mobilheim mit einem Gewicht von 4.250 kg, das seit mindestens 30 Jahren an derselben Stelle steht und zudem sowohl an die Kanalisation als auch an das Stromnetz angeschlossen ist, ist so fest mit der Grundfläche verbunden, dass sein Kauf bzw. Verkauf zur Grunderwerbsteuerpflicht führt. mehr