Offizier auf See: Verpflegungspauschalen nur für Hafentage ohne Verpflegung

Wenn Mahlzeiten vom Arbeitgeber gestellt werden, wird die Verpflegungspauschale gekürzt. Das gilt auch dann, wenn der Steuerpflichtige keine sogenannte erste Tätigkeitsstätte hat, entschied der Bundesfinanzhof (BFH).

Kostenlose Verpflegung auf See, Selbstverpflegung an Land

Der entschiedene Fall betrifft einen nautischen Offizier, der auf See an Bord von Schiffen tätig ist. Dort wird er kostenlos verpflegt, in den Heuerabrechnungen werden die Mahlzeiten als steuerfreier Sachbezug behandelt. Nur an einzelnen »Hafentagen« bleibt die Bordküche kalt und der Offizier muss sich selbst versorgen.

In seiner Steuererklärung setzte der Offizier bei den Werbungskosten die Verpflegungspauschale an – und zwar auch für alle Tage auf See, an denen er kostenlos an Bord gegessen hatte.