Besteuerung einer stillen Beteiligung am Unternehmen des Arbeitgebers

Eine GmbH eröffnete »ausgesuchten, besonders wichtigen Mitarbeitern« die Möglichkeit, sich als typisch stiller Gesellschafter für die Dauer der Anstellung bei der GmbH zu beteiligen. Das Finanzamt behandelte die Gewinnanteile der so Beteiligten als Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit. Nein, sagt FG Baden-Württemberg: Es handelt sich um Einkünfte aus Kapitalvermögen.

Die Gewinnanteile aus der stillen Beteiligung an der GmbH seien weder Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit gem. § 19 Einkommensteuergesetz (EStG) noch gewerbliche Einkünfte, sondern Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 20 Abs. 1 Nr. 4 EStG, entschied das FG Baden-Württemberg.

Da die Einnahmen hier nicht im Rahmen einer Mitunternehmerschaft erzielt wurden, führen die Gewinnanteile nicht zu gewerblichen Einkünften gem. § 20 Abs. 8 i. V. m. § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG. Der Grund: Der beteiligte Mitarbeite hat kein wesentliches Mitunternehmerrisiko getragen. Er war zwar am Gewinn und Verlust der GmbH beteiligt gewesen, allerdings nicht am Unternehmenswert. Im Fall der Beendigung des Gesellschaftsverhältnisses hat er auch keinen Anspruch auf den Zuwachs der stillen Reserven des Betriebsvermögens einschließlich des Zuwachses an dem Firmenwert.

Fazit: Es kommt auf die Ausgestaltung im Einzelfall an

Alles in allem, so das FG Baden-Württemberg, kommt es bei der Frage, wie Gewinnanteile aus der Beteiligung als typisch stiller Gesellschafter einer GmbH einzustufen sind, auf den Einzelfall an – zu entscheiden ist also ist im Wege einer Gesamtschau unter Einbeziehung aller wesentlichen Umstände des Einzelfalles.

Der Umstand, dass der Arbeitnehmer keinen arbeitsvertraglichen Anspruch auf Einräumung der stillen Beteiligung hat, spricht jedenfalls für ein unabhängig vom Arbeitsverhältnis bestehendes Sonderrechtsverhältnis und die Besteuerung der Gewinneinnahmen als Kapitaleinnahmen (FG Baden-Württemberg, Urteil vom 6.10.2022, Az. 12 K 1692/20; Az. der Revision beim BFH: VIII B 134/22).