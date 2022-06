Wie erfolgt die Einkommensanrechnung bei Witwen- und Witwerrenten?

Bei fast jedem zweiten Bezieher einer gesetzlichen Witwen- oder Witwerrente wird die Rente gekürzt, wenn sein zusätzliches Einkommen einen bestimmten Freibetrag überschreitet. Wie hoch ist dieser Freibetrag? Und wie wird das anzurechnende Einkommen ermittelt?

Fast vier Millionen Hinterbliebene in Deutschland erhalten nach dem Tod ihres Ehepartners eine Witwen- oder Witwerrente. Im Vergleich zu 3,28 Millionen Witwenrenten mit einem durchschnittlichen Rentenzahlbetrag von rund 710,- € zum Stichtag 1.7.2020 gab es lediglich 650.000 Witwerrenten mit durchschnittlich 355,- €.

Nach der kräftigen Rentenerhöhung zum 1.7.2022 steigen die Rentenzahlbeträge auf rund 748,- € bei den Witwen und rund 373,- € bei den Witwern. Brutto werden es im Durchschnitt sogar 840,- bzw. 420,- € bei den Witwen bzw. Witwern sein, da von der Bruttorente noch 11 % für Beiträge zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung abzuziehen sind.

Der Freibetrag für zusätzliches Einkommen beträgt ab dem 1.7.2022 in den alten Bundesländern monatlich 950,93 €. In den neuen Ländern liegt der Freibetrag bei 937,73 €.

Die große und ungekürzte Witwenrente von 60 % steht Witwen zu, deren Ehe mit dem verstorbenen Ehepartner bereits vor 2002 geschlossen wurde und bei denen mindestens ein Ehepartner vor dem 1.1.1962 geboren ist. In allen anderen Fällen sinkt die ungekürzte Witwenrente auf 55 % der Rente des verstorbenen Ehepartners.

Rund 1,24 Millionen Witwenrenten wurden im Jahr 2020 gekürzt, da das eigene Nettoeinkommen über dem Hinterbliebenenfreibetrag lag. Nach Kürzung um 128,50 € lag der durchschnittliche Rentenzahlbetrag am 1.7.2020 bei rund 650,- € und dürfte ab 1.7.2022 auf rund 685,- € steigen.

Besteuerung von Witwen- und Witwerrenten

Auch Witwen- und Witwerrenten werden besteuert, ob sie nun ungekürzt oder gekürzt anfallen. Der Besteuerungsanteil einer in 2022 beginnenden Witwen- bzw. Witwerrente liegt jedoch nicht bei 82 %, sofern der verstorbene Ehepartner beispielsweise schon 2015 in Rente gegangen war. Der damalige Besteuerungsanteil von nur 70 % wird vom überlebenden Ehepartner übernommen, da dieser rentensteuerlich in die Fußstapfen des Verstorbenen tritt.

Im Sterbejahr sowie im Folgejahr wird steuerlich zudem unterstellt, dass Witwe bzw. Witwer noch verheiratet waren. Somit wird die Splittingtabelle für Eheleute und nicht die Grundtabelle für Alleinstehende bei der Berechnung der Einkommensteuer zugrunde gelegt (Gnadensplitting).

Witwen- bzw. Witwerrenten unterliegen nicht der Erbschaftsteuer, da sie Einkommen und nicht Vermögen darstellen. Allerdings wird der besondere Versorgungsfreibetrag von 256.000,- € für den überlebenden Ehepartner, der beim hinterlassenen Vermögen zusätzlich zum persönlichen Freibetrag von 500.000 € gewährt wird, um den Kapitalwert der Witwen- bzw. Witwerrente gekürzt.