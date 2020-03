Beitragsentlastung für Millionen Betriebsrentner

Nein. Die Neuregelung betrifft nur die fälligen Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung, nicht jedoch zur sozialen Pflegeversicherung (SPV). Eine Änderung von § 57 SGB XI sorgt dafür, dass es hier bei der bisherigen Freigrenzen-Regelung bleibt. Das bedeutet: Übersteigen Betriebsrenten und Arbeitseinkommen insgesamt 159,25 € monatlich, so ist wie bisher der komplette Betrag in der SPV beitragspflichtig.

Beispiel:

Ein in der GKV pflichtversicherter Rentner bezieht von seinem früheren Arbeitgeber eine monatliche Betriebsrente in Höhe von 200,– €. Seine Krankenkasse erhebt einen Zusatzbeitrag in Höhe von 1,1 %. Er hat ein Kind und zahlt daher in der Pflegeversicherung den Satz von 3,05 %. Bis zum 31.12.2019 fielen monatlich Beiträge zur Krankenversicherung in Höhe von (200,– € × 15,7 % =) 31,40 € und Pflegeversicherungsbeiträge in Höhe von 6,10 € an, also insgesamt 37,50 €.

Vom 1.1.2020 an werden die Krankenversicherungsbeiträge nur noch von 40,75 € (= 200,– € ./. 159,25 €) berechnet. Daraus resultiert ein monatlicher Krankenversicherungsbeitrag in Höhe von 6,40 € (= 40,75 € × 15,7 %). Zusammen mit dem unveränderten Pflegeversicherungsbeitrag ergibt sich ein monatlicher Gesamtbetrag in Höhe von 12,50 €. Das sind 25,– € weniger als 2019 noch anfielen.