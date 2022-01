Öko-Investments: Mit nachhaltigen Geldanlagen auf den grünen Zweig

Das Angebot an grünen Finanzanlagen wächst und wächst. Immer mehr Wertpapiere und Fondsprodukte wenden sich speziell an Investoren, die dem Trend zur nachhaltigen Kapitalanlage folgen wollen. Allerdings finden dabei Begriffe Verwendung, die sich unterschiedlich interpretieren lassen. Im schlimmsten Fall stellt der Anleger nach seiner Investmententscheidung fest, dass die Kapitalanlage seine Kriterien nicht erfüllt, weil er die Kennzeichnung falsch interpretiert hat.

Ein nachhaltiger Aktienfonds ist nicht unbedingt ein grüner Aktienfonds und kann je nach Auslegung der Kriterien auch Aktien von Erdölproduzenten oder Automobilherstellern enthalten.

Wer eine nachhaltige oder ökologische Kapitalanlage plant, sollte die Definition der unterschiedlichen Begriffe verstehen und richtig einordnen. Wenn Anleger dieses Basiswissen erlangt haben, können sie ihre Suche nach dem passenden Anlageprodukt auf die Kategorie fokussieren, die die gewünschten Maßstäbe anlegt.

Das Gegenstück zu christlich orientierten Ethik-Anlagen stellen im muslimischen Kulturkreis sogenannte Islam-Anlagen dar, die im Einklang mit den Regeln des Koran investieren. Hier greift häufig das Zins- und Spekulationsverbot sowie das Verbot von Schweinefleisch, sodass in Islam-Fonds oft nur ein geringer Anteil an Aktien von Finanzdienstleistern und Fleischproduzenten vorzufinden ist.

Wie kann ich nachprüfen, ob die Nachhaltigkeitskriterien eingehalten werden?

Wenn ein Finanzdienstleister ein nachhaltiges oder grünes Anlageprodukt anbietet, ist oft nicht sofort ersichtlich, welche Kriterien angesetzt werden und wie streng die Auslegung erfolgt. So zählt beispielsweise die Vermeidung von Korruption zu den Merkmalen der Nachhaltigkeit. Doch der Verzicht auf diese Straftat sagt zunächst einmal nur aus, dass sich das Unternehmen an die Gesetze halten will – was streng genommen eine Selbstverständlichkeit sein sollte und nicht auf besondere Weise honoriert werden muss.

Ähnlich verhält es sich mit der fairen Behandlung von Arbeitnehmern. Wer damit wirbt, seinen Arbeitern in Entwicklungsländern den Mindestlohn zu zahlen, kann immer noch von Billiglöhnen profitieren, die den Arbeitnehmern noch lange nicht die Befriedigung der grundlegenden Bedürfnisse ermöglichen.

Im Bereich der Unternehmensanleihen gelang es dem Sportwagenhersteller Porsche, Mitte 2019 einen Schuldschein über eine Milliarde Euro am Kapitalmarkt zu platzieren, der nominell den Kriterien der »Green Bond Principles« entsprach, weil damit die Entwicklung des rein elektrisch betriebenen Sportwagens Taycan finanziert werden sollte. Allerdings bleibt fraglich, ob ein mehr als zwei Tonnen schwerer und mehr als 600 PS starker elektrischer Sportbolide einen nennenswerten Beitrag zu einer ressourcenschonenden und energiesparenden Mobilität leisten kann.