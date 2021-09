DAX-Talfahrt: Wie sinnvoll sind ETFs?

Der deutsche Aktienindex DAX verlor heute knapp 400 Punkte. Nun fragt sich: Wie sicher ist die Geldanlage in die beliebten DAX-ETFs?

Die Anlage in börsengehandelte Indexfonds, fachsprachlich Exchange Traded Fonds (ETFs), ist in Deutschland so populär, weil sie als kostengünstig, leicht zu handhaben und sicher gilt. Das bewährt sich in einer Boom-Phase wie in diesem Jahr, in dem der DAX am 4.1.2021 bei 13.890 Punkten startete und am 13.8.2021 mit 16.030 Punkten ein neues Allzeithoch markierte – ein Plus von 2.140 Punkten und 15,4 Prozent.

Doch ist das auch langfristig die klügste Anlagestrategie? Unter der provokativen Überschrift "Dummes Geld" titelte die Wochenzeitschrift "Die Zeit" am 2.9.2021 mit Blick auf ETF-Anleger, die sich über große Gewinne freuen, aber keine Verantwortung für ihr Anlageverhalten übernehmen können. Deshalb handele es sich um "dummes Geld". Beispielsweise seien die Anleger in DAX-ETFs vom Betrugsskandal des ehemaligen DAX-Werts Wirecard ebenso betroffen gewesen, wie vom Dieselbetrug der deutschen Automobilbauer und vom CumEx-Umsatzsteuerbetrug, unter dem die deutschen Bankwerte litten.