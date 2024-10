Fashion, DIY, Reisen & Fitness: Das musst du als Influencer wissen

Als Sport- und Fitness-Influencer kannst du Ausgaben für deine Sport- oder Fitnesskleidung oder für deine Sportschuhe nicht als Betriebsausgaben abziehen. Denn diese Kosten gehören aus Sicht des Finanzamts zu deiner privaten Lebensführung.

Die Kosten für Fitness- und Trainingsgeräte musst du in den meisten Fällen in einen privaten und einen geschäftlichen Anteil aufteilen. Denn du nutzt sie zum einen für deine persönliche Fitness und deine Gesundheit und zum anderen, um damit Videos, Fotos als Content für Social Media zu erstellen. Anhand der Zeit, die du die Geräte privat und geschäftlich nutzt, kannst du die Kosten im Ergebnis häufig nur anteilig abziehen. Nutzt du ein Gerät zu mehr als 50 % für deine Influencertätigkeit, kannst du die Kosten aber komplett als Betriebsausgaben berücksichtigen. Da die Geräte über einen längeren Zeitraum zum Einsatz kommen, werden die Kosten über die Nutzungsdauer verteilt, also abgeschrieben. Im Gegenzug musst du für die private Nutzung (= Entnahme) eine fiktive Betriebseinnahme ansetzen.

Liegt die betriebliche Nutzung unter 50 % aber bei mindestens 10 %, kannst du dir aussuchen, ob du die Kosten voll abziehst und eine fiktive Betriebseinnahme ansetzt oder ob du nur den betrieblichen Teil der Kosten als Betriebsausgabe berücksichtigst. Die zweite Variante hat für dich den Vorteil, dass das Gerät privat bleibt und du einen späteren Verkauf nicht versteuern musst.

Kostet ein Trainingsgerät unter 800 Euro, kann es steuerlich ein sogenanntes »Geringwertiges Wirtschaftsgut« sein (GWG) und somit die Kosten sofort komplett als Betriebsausgaben abgezogen werden. Dafür muss das Gerät aber selbstständig, also unabhängig von einem anderen Gerät, genutzt werden können.

Beispiel aus der Praxis

Auf Instagram können die Follower von »Andy the Metalman« zum einen verfolgen, welche spektakulären Übungen sich Andy durch sein hartes Training erarbeitet. Auf der anderen Seite veröffentlicht Andy aber auch Work-outs für Calisthenics-Einsteiger.

Er hat sich im Juli 2024 einen neuen Fitness-Tower für 1.200 Euro netto für seine Übungen angeschafft. Er hat noch ein paar niedrige Push-up-bars für 100 Euro netto und 2 neue Hantelscheiben für 120 Euro netto mitbestellt.

An seinen 6 Trainingstagen in der Woche nutzt Andy den Tower durchschnittlich 4 Stunden für sein eigenes Training, eine Stunde erstellt er am Tower Videos für seinen Instagram-Kanal und eine Stunde die Work-outs für seine Einsteigerkurse. Die 1.200 Euro für den Tower werden nach der AfA-Tabelle (Fitnessgeräte) über eine Nutzungsdauer von 5 Jahren verteilt, das heißt 240 Euro im Jahr. Da er den Tower zu 2/3 (4 private Stunden zu 2 Stunden als Influencer) privat und damit weniger als 50 % für seinen Influencerbetrieb nutzt, entscheidet sich Andy nur den betrieblichen Teil der Kosten anzusetzen. Die Abschreibung muss Andy daher in einen geschäftlichen und einen privaten Teil aufteilen. Er kann von den 240 Euro nur 80 Euro als Betriebsausgabe abziehen. Im Jahr 2024 davon nur die Hälfte, also 40 Euro, da sich Andy den Tower erst im Juli gekauft hat.

Die Push-up-bars sind für Anfänger, die er nur für seine Kurse nutzt. Als GWG sind sie in der vollen Höhe von 100 Euro im Jahr 2024 Betriebsausgaben. Die Hantelscheiben können nicht ohne Hantelstange genutzt werden, sodass sie nicht die Voraussetzungen für ein GWG erfüllen. Daher muss Andy die Kosten dafür auf 5 Jahre Nutzungsdauer und entsprechend des Prozentsatzes für die Nutzung als Influencer aufteilen.