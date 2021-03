Bundesregierung stoppt Auszahlung der Coronahilfen

Es ist nur eine ganz kurze Meldung auf der Internetseite des BMWI zu den Überbrückungshilfen, die Auswirkung auf in Not geratene Unternehmer ist aber enorm: Unbekannte nutzten ein Schlupfloch in den Programmen zur Coronahilfe, ergaunerten Millionensummen mit falschen Identitäten – und jetzt werden bundesweit keine Abschlagszahlungen aus Coronahilfen mehr ausgezahlt.

Betroffen sind die Auszahlung von

Novemberhilfe,

Dezemberhilfe,

Überbrückungshilfe I,

Überbrückungshilfe II,

Überbrückungshilfe III.

Das bedeutet: Zurzeit erhält kein Unternehmen, egal aus welcher Branche, Zahlungen aus den November- und Dezemberhilfen sowie den Überbrückungshilfen.

Betrügerische Registrierung als »prüfende Dritte«

Unter anderem, um Betrugsversuche möglichst auszuschließen, können viele staatliche Coronahilfen nur über »prüfende Dritte«, also vor allem Steuerberater, beantragt werden.

Nach Informationen von »Business Insider« haben Unbekannte sich mit falschen Identitäten beim Wirtschaftsministerium als prüfende Dritte registriert und dann für echte Unternehmen Hilfen beantragt. Das Geld floss jedoch nicht zu diesen Unternehmen, sondern auf Konten der Betrüger.

Wie geht es jetzt weiter?

Das Bundeswirtschaftsministerium hat die strafrechtlichen Ermittlungsbehörden informiert und prüft zurzeit alle Abschlagszahlungen.

Die Abschlagszahlungen seien »kurzfristig angehalten« worden und stünden »in Kürze« wieder zur Verfügung, zitiert »Business Insider« eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums. Und: »Die Bearbeitung und Auszahlung der Überbrückungshilfe II sowie der November- und Dezemberhilfen im regulären Fachverfahren durch die Bewilligungsstellen der Länder findet weiterhin statt.«

Pressemitteilung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie

Wörtlich schreibt das Bundeswirtschaftsministerium auf ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de:

Verdacht auf Betrugsversuche bei Coronahilfen

Sicherheit und Transparenz sind uns besonders wichtig. Bei den Coronahilfen besteht in einigen Fällen der Verdacht, dass unrechtmäßig staatliche Hilfsgelder erschlichen wurden. Die zuständigen Stellen haben bereits Ermittlungen aufgenommen. Schade, dass hier versucht wird, die Not unserer Unternehmen in der Coronakrise auszunutzen und sich die von vielen dringend benötigte staatliche Hilfe zu ergaunern.

