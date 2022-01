Corona: Sind die Kosten für Schutzmasken absetzbar?

[ 13.10.2021, 08:43 Uhr ] Die Kosten für einen Anwalt sowie Gerichtsgebühren sind in der Steuererklärung nur in Ausnahmefällen als Werbungskosten abziehbar. Das FG Köln entschied über einen Fall, in dem ein privater Facebook-Post ein Disziplinarverfahren nach sich zog. mehr