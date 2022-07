Rentenanhebung erhöht diesmal nicht die Steuerlast

Von der Bruttorente – also auch vom Erhöhungsbetrag – gehen Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung ab. Im Schnitt sind das etwa 11 %.

Ein Wechsel der Krankenkasse kann eine deutliche Ersparnis bringen. Alle Rentner, die mindestens zwölf Monate Mitglied in ihrer gesetzlichen Krankenkasse waren, können völlig unbürokratisch und ohne Gesundheitsprüfung in eine andere – womöglich billigere – Kasse wechseln. So spart z.B. ein Rentner in Nordrhein-Westfalen mit einer Bruttorente von 1.500,– € beim Wechsel von der DAK in die BKK Euregio monatlich 8,62 €. Einfach eine neue Kasse wählen – diese erledigt dann die Wechselmodalitäten. Einen Rechner zum Beitragsvergleich finden Sie im Internet unter www.krankenkassen.de.