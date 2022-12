Treppenlift: Worauf muss ich beim Kauf achten?

Wenn Sie einen Treppenlift benötigen, sollten Sie mit Bedacht vorgehen, denn auf dem Markt für Treppenlifte tummeln sich auch windige Firmen. Die freie Fahrt zu Hause sollte deshalb gut vorbereitet sein.

»Wir machen alles möglich«, »Die vertrauten Räume voller schöner Erinnerungen im ganzen Haus nutzen«, »Unabhängig im eigenen Zuhause leben«. So oder so ähnlich buhlen Treppenliftanbieter im Internet um neue Kunden.

Zehntausende haben sich in Deutschland bereits ein solches Aufstiegsmittel einbauen lassen, und täglich werden es mehr. Nicht nur, weil die Zahl der älteren Menschen zunimmt und viele Senioren das selbstbestimmte Leben in den eigenen vier Wänden schätzen. Auch die Corona-Pandemie hat die Nachfrage erhöht, weil Menschen mehr Zeit zu Hause verbringen und den Umzug in ein Alten- oder Pflegeheim hinauszögern.

Was kostet ein Treppenlift? Liest man die Werbesprüche von Anbietern, scheint alles ganz einfach zu gehen: Demnach müssen Sie sich nur über verschiedene Modelle informieren, idealerweise einen Kundenberater ins Haus holen, der die Treppe ausmisst, und ein paar Tage später wird Ihnen der Lift in wenigen Stunden eingebaut – fertig. Einfache Geräte, die über eine kurze gerade Treppe laufen, gibt es schon ab 3.000,– €. Kompliziertere Lösungen können schon mal 15.000,– € kosten. Tatsächlich ist die Sache nicht so einfach: Wenn Sie die Treppenstufen in Ihrer Mietwohnung oder im eigenen Haus nicht mehr bewältigen, können Sie beim Kauf eines Treppenlifts eine Menge falsch machen. Dann kann Ihnen die hilfreiche Technik etwa für den Weg ins Schlafzimmer im ersten Stock jede Menge Ärger einbringen.

Wie lauten die Test-Ergebnisse? Im Sommer 2020 befragten sechs Verbraucherzentralen mehr als 100 Nutzer nach ihren Erfahrungen mit Treppenliften. Das Ergebnis: Viele Kunden müssen offenbar zunächst einige Barrieren überwinden, bevor sie dank der Transporthilfe barrierefrei zu Hause leben können. So gab ein Viertel der Befragten an, dass Werbeversprechen nicht eingehalten worden seien, egal ob es um Liefertermine, Planungsfehler beim Einbau oder nachlässigen Service ging. Wartungsverträge bezeichneten Kunden als »Abzocke«, Ersatzteile als überteuert. Vier von fünf Verbrauchern beklagten Gewährleistungs- oder Garantieprobleme. Außerdem bemängelten Befragte Quietschgeräusche oder Ruckeln bei der Nutzung, Defekte an Bedienelementen der Sitzeinheit, fehlerhaften Einbau oder gar geborstene Treppensteine durch den Einbau. Vor dem Kauf sollten Sie sich zunächst bei unabhängigen Beratungsstellen in Ihrer Nähe informieren. Anlaufstellen finden Sie im Internet unter www.wohnungsanpassung-bag.de. Die regionalen Anbieter sind auch deshalb empfehlenswert, weil diese bei Problemen mit der Technik leichter und schneller erreichbar sind. Lassen Sie sich bei einem ersten Gespräch mit einem Berater zu Hause auch keinesfalls zu einem Vertragsabschluss drängen. Es gibt immer wieder Fälle, bei denen sich Betroffene von Treppenlift-Firmen unter Druck gesetzt oder finanziell über den Tisch gezogen fühlen«.