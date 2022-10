Inflation: Worauf muss ich jetzt bei Ersparnissen und Altersvorsorge achten?

Salat beim Gemüsehändler kaufen und Strom bezahlen, das Haus richtig dämmen und Haare schneiden lassen – nicht allein die Energiepreise sind nach oben geschossen, viele Waren und Dienstleistungen sind jetzt spürbar teurer.

Die Inflationsrate bewegte sich im Jahr 2022 in Deutschland bei um die 8 %. Das zehrt an den Guthaben auf Spar- und Girokonten oder Wertpapierdepots.

Viele Anlegerinnen und Anleger treibt deshalb vor allem eine Frage um: Gibt es Anlagen, mit denen ich mich vor der Inflation schützen kann? Hier sind unsere Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Viele Menschen neigen dazu, die Folgen einer hohen Inflation zu unterschätzen. Dabei kann die Teuerung langfristig den Wert von Geldvermögen beträchtlich schmälern.

Beispiel: Sie bekommen in zehn Jahren eine Lebensversicherung ausgezahlt. Nach Abzügen verbleiben Ihnen genau 100.000,– €. Dann beläuft sich der reale Wert der 100.000,– € bei einer jährlichen Teuerung von 2 % nach zehn Jahren nur noch auf 82.035,– €, bei einer Inflationsrate von durchschnittlich 5 % wären es sogar nur noch 61.391,– €.

Sie legen 100,– € monatlich in einen Fondssparplan an, um sich daraus im Rentenalter eine Zusatzrente auszahlen zu lassen. Bei einer Rendite von durchschnittlich 4 % werden daraus vor Abzug von Steuern rund 68.760,– €. Auch dann ist bei weiter steigenden Inflationsraten die Kaufkraft des angesparten Betrags nicht mehr so hoch, wie sie heute wäre.

Welche Bedeutung hat die hohe Inflation für meine gesetzliche Rente?

In der »Renteninformation« der Rentenversicherung steht ein wichtiger Hinweis: »Bei der ergänzenden Altersvorsorge sollten Sie – wie bei Ihrer zu erwartenden Rente – den Kaufkraftverlust beachten«. Der Anstieg der Lebenshaltungskosten kann also die Kaufkraft des zu erwartenden Alterseinkommens verringern – ein Hinweis, den Lebensversicherer in ihren jährlichen Standmitteilungen an ihre Kunden in der Regel erst gar nicht machen.

Steigen die Löhne, steigt mit ihnen normalerweise auch die gesetzliche Rente. Deshalb kommt es darauf an, ob die Renten auf Dauer stärker zulegen als die jährlichen Inflationsraten. Unterm Strich war dies zumindest zwischen 2000 und 2020 der Fall. Dies geht aus einer Auswertung der Deutschen Rentenversicherung (DRV) hervor. Demnach erhöhten sich die Verbraucherpreise zwischen 2000 und 2020 um 32,4 %. Die Brutto-Standardrente legte in diesem Zeitraum im Westen um 37,6 % und im Osten um 53,8 % zu.

Bei der Berechnung der Standardrente wird unterstellt, dass eine fiktive Person 45 Jahre lang jedes Jahr genau durchschnittlich verdient (das für das jeweilige Kalenderjahr geschätzte durchschnittliche Bruttoarbeitsentgelt aller Versicherten) und entsprechend Rentenbeiträge zahlt. Diese Standardrente beläuft sich derzeit in den alten Bundesländern auf 1.620,90 € und 1.598,40 € in den neuen Ländern vor Abzug der Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung und vor Zahlung von Steuern.

Die Auswertung zeigt: Von 2000 bis 2010 war die Inflation höher als der Anstieg der Renten. In diesem Zeitraum legte die Inflation um 16,6 % zu. Die Standardrente erhöhte sich von 2000 bis 2010 im Westen um 9,5 % und im Osten um 11,7 %. Das lag nicht zuletzt an den Rentenreformen nach der Jahrtausendwende und der Finanzkrise mit der darauffolgenden wirtschaftlichen Rezession, was auf die Löhne und damit auch auf die jährlichen Rentenanpassungen drückte.

Umgekehrt sah es im zurückliegenden Jahrzehnt so aus: Von 2010 bis 2020 wuchs die Inflation um 13,5 %. Die Standardrente stieg in dieser Zeit im Westen um 25,7 % und im Osten um 37,7 %. In dieser Phase lief die Konjunktur in Deutschland gut, die Anzahl der Beschäftigten und Beitragszahler legte deutlich zu, und davon profitierten auch die Löhne und die Renten. Die Jahre 2021 und 2022, die die DRV in ihrer Auswertung noch nicht berücksichtigt hat, dürften die Bilanz allerdings wieder verschlechtern.