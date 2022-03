Haushaltshilfe legal beschäftigen: So geht's!

Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) aus Köln hat interessante Zahlen veröffentlicht unter dem Titel »Haushaltsnahe Dienstleistungen (noch?) überwiegend schwarz«. Aber wie beschäftigt man Putzhilfe, Reinigungskraft und Zugehfrau eigentlich legal?

Schaut man hingegen in die offiziellen Statistiken zu den angemeldeten Beschäftigten in Privathaushalten und vergleicht dies mit den Angaben aus dem SOEP – einer regelmäßigen Befragung von über 22.000 Haushalten in Deutschland, liegt der Anteil der Haushalte, die ihre Reinigungskraft nicht anmelden sogar bei rund 90 Prozent.

Laut einer Studie der OECD liegt der Anteil der nichtangemeldeten Hilfen im Haushalt in Deutschland bei rund 75 Prozent – und damit im internationalen Vergleich der Industriestaaten an der Spitze (OECD, 2021).

Sie müssen für eine 450-Euro-Kraft deutlich niedrigere Pauschalabgaben an die Sozialversicherung entrichten als Arbeitgeber von »normalen« gewerblichen Minijobs. Die Abrechnung über die Minijob-Zentrale per Haushaltsscheck ist zwar ein Muss, erleichtert Ihnen die Verwaltungsarbeit aber erheblich.

In Abgrenzung zu gewerblichen Minijobs müssen bei einem Minijob in Privathaushalten zudem folgende Bedingungen erfüllt sein:

Minijob im Privathaushalt: Anmeldung mit »Haushaltsscheck-Verfahren«

Als Arbeitgeber müssen Sie einen Minijob in Ihrem privaten Haushalt unverzüglich mit einem einfachen Vordruck, dem sogenannten »Haushaltsscheck«, bei der Minijob-Zentrale anmelden. Das sog. Haushaltsscheck-Verfahren ist ein vereinfachtes Melde- und Beitragsverfahren zwischen Ihnen als Arbeitgeber und der Minijob-Zentrale als Einzugsstelle für die Abgaben.

Im Haushaltsscheck-Verfahren melden Sie die Haushaltshilfe online oder per Post mit dem Haushaltsscheck-Formular bei der Minijob-Zentrale an. Die Minijob-Zentrale berechnet dann die Pauschalbeiträge zur Sozialversicherung, die Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung, die Umlagen sowie ggf. die Pauschsteuer und zieht die zu zahlenden Abgaben im Lastschriftverfahren halbjährlich von Ihrem Konto ein: am 31.7. für die Monate Januar bis Juni und am 31.1. des Folgejahres für die Monate Juli bis Dezember.

Bei rentenversicherungspflichtigen Beschäftigten wird auch der vom Arbeitnehmer zu tragende Anteil am Rentenversicherungsbeitrag mit abgerechnet. Diesen Eigenanteil des Minijobbers behalten Sie als Arbeitgeber vom Arbeitslohn ein.

Nach Ablauf des Jahres erhalten Sie automatisch von der Minijob-Zentrale eine Bescheinigung über die Höhe des gezahlten Arbeitslohns sowie die darauf entfallenden Abgaben.