Fünf alternative Immobilien-Investments für wenig Geld

Immobilienanlagen müssen nicht teuer sein. Um in den Genuss von solider Immobilien-Sicherheit zu kommen, braucht man keine Immobilie zu kaufen. Wer von attraktiven Immobilien-Renditen profitieren möchte, hat fünf Investment-Alternativen zur Wahl.

Ob zum langfristigen Vermögensaufbau, zur sicheren Altersvorsorge oder zum Schutz vor der grassierenden Inflation: Immobilien gelten als werthaltige und rentable Geldanlage und sollten deshalb in keinem Anlageportfolio fehlen. Häufig fällt daher im Zusammenhang mit Immobilien der Begriff Betongold. Er macht deutlich, welche Wertschätzung die Anlage in Immobilien als solide Geldanlage genießt.

Eine Investition in Immobilien ist für alle Kapitalanleger sinnvoll, denn mit Immobilien wird jedes Vermögen zweckmäßig diversifiziert. Grundstücke, Wohnungen und Häuser korrelieren in ihrer Wertentwicklung wenig bis gar nicht mit anderen Anlageklassen wie beispielsweise Aktien oder Anleihen.

Doch wie investieren Sie sinnvoll in Häuser oder Wohnungen? Nicht immer ist es dabei nötig, eine eigene Immobilie zur Selbstnutzung oder zum Vermieten zu kaufen. Unabhängig von der Form der Geldanlage ist es stets riskant, sein komplettes Vermögen in ein einziges Anlageobjekt zu stecken (Stichwort Klumpenrisiko). Das gilt auch für Immobilien – schließlich lassen sich die Nachfrage nach Wohnraum, gesetzliche Änderungen wie ein Mietendeckel oder die Zinsentwicklung ebenso wenig vorhersagen wie ungeplante Reparaturmaßnahmen an Dach oder Heizung.

Fazit: Die klassische Direktanlage in Immobilien verliert wegen der hohen Preise an Attraktivität. Zum Glück gibt es Alternativen: Neue Anlageformen machen Immobilien-Investitionen auf unkomplizierte Weise möglich, sodass auch Kleinanleger mit geringen Geldbeträgen Grundbesitz in der Brieftasche erlangen können. Wir stellen im Folgenden fünf Immobilien-Alternativen vor.

Völlig anders als die Direktanlage in vermietete Immobilien funktioniert das seit 2014 mögliche Crowdinvesting in Immobilien, die sogenannte Schwarmfinanzierung. Zwar legt auch hierbei eine Vielzahl von Anlegern kleinere Beträge ab meist 500,– € je Projekt an, doch diese Gelder werden lediglich für die Finanzierung von Immobilienprojekten verwandt. Eine Investition in die noch zu erstellende oder modernisierende Immobilie findet somit gar nicht statt. Die festen Zinsen von 5 % bis 8 % bei kurzen Laufzeiten bis zu drei Jahren sind angesichts der Niedrig- und Nullzinsphase höchst attraktiv und werden als Einkünfte aus Kapitalvermögen derzeit über die Abgeltungsteuer versteuert.

Gleiches gilt für Beteiligungen an Pflegeimmobilienfonds, wo der Initiator des Fonds mit den Betreibern Pachtverträge abschließt. Allerdings erwirbt der Fondsanleger entsprechend seiner Beteiligungssumme nur einen Anteil an den Pachteinnahmen.

Der Direktanleger verpachtet sein Pflegeapartment inklusive anteiliger Gemeinschaftsfläche an den Betreiber und erhält aus dem meist über 20 bis 30 Jahre abgeschlossenen Pachtvertrag seine festen Einnahmen. Er muss sich also im Gegensatz zu einer Eigentumswohnung nicht selbst um die Vermietung und Verwaltung kümmern. Mietausfälle infolge Leerstand oder Zahlungsunfähigkeit von Mietern wie bei vermieteten Eigentumswohnungen gibt es also nicht.

Wer in Pflege- oder Sozialimmobilien investieren will, muss jedoch vorab zwei wichtige Entscheidungen treffen.

Die Kapitalanlage in Pflege- oder Sozialimmobilien weicht von der klassischen Kapitalanlage in Wohnimmobilien ab, da Pflegeheime von pflegebedürftigen älteren Menschen und Seniorenresidenzen von ebenfalls älteren, aber noch nicht pflegebedürftigen Menschen bewohnt werden. Man spricht auch von Seniorenimmobilien, die älteren Personen eine stationäre Pflege, betreutes Wohnen oder Wohnen mit Service ermöglichen.

Sinnvoller ist der Vergleich mit Rentenzuflüssen aus der gesetzlichen, betrieblichen oder privaten Rente. Im Kern stellen laufende Ausschüttungen aus REITs eine besondere Form von Immobilienrenten auf Zeit dar. Wie bei der langfristigen Direktanlage in Mietshäuser (Mietwohnhaus, gemischt genutztes Wohn- und Geschäftshaus, vermietete Gewerbeimmobilie) geht es um den laufenden Mietreinertrag, der nach der völligen Entschuldung des Mietshauses wie eine Rente wirkt. Nicht von ungefähr haben früher insbesondere Selbstständige zwecks Altersvorsorge ihr Geld in solchen Mietshäusern angelegt und diese zu Recht als Rentenhäuser bezeichnet. Zuweilen geschieht das auch noch heute.

Sofern das Geld in verlässlichen Unternehmen mit einer langen Dividendenhistorie angelegt wird, führen REITs zu einer stetigen passiven Einkommensquelle. Anleger in REITs sollten daher in erster Linie auf laufende vierteljährliche oder monatliche Einnahmen fokussiert, also einkommens- und ausschüttungsorientiert sein. In diesem Fall könnten REITs sogar ein möglicher Ausweg aus der lang anhaltenden Niedrigzinsphase sein. Allerdings dürfen Dividende und Ausschüttung nicht mit Festzinsen wie etwa bei Festgeldern verglichen werden.

Bei den weitaus meisten US-REITs ist dies zwar auch so. Es gibt aber auch US-REITs, die in Wohnimmobilien investieren (sogenannte Residential REITs ) oder in Hypotheken (Mortgage REITs).

In Deutschland aufgelegte REITs (Hamborner REIT, Deutsche Konsum REIT, Deutsche Industrie REIT, Fair Value REIT und alstria Office REIT) müssen darüber hinaus die Investition in Wohnimmobilien meiden und dürfen sich auch nicht auf das Geschäft mit Hypotheken konzentrieren.

Nachteilig für Anleger in REITs ist die Erfüllung dieser Voraussetzungen nicht. Ganz im Gegenteil: Die Mindestausschüttungsquote von 90 % der Dividende an die Anleger führt grundsätzlich zu höheren Dividenden im Vergleich zu den sonst üblichen AGs. In gar nicht so seltenen Fällen werden sogar 100 % ausgeschüttet.

Bei REITs ist das anders, da das Unternehmen selbst keine Steuern auf den Unternehmensgewinn abführt. Im Bestfall wird der gesamte Unternehmensgewinn als Dividende an die Anleger bzw. Aktionäre in Immobilien-REITs ausgeschüttet.

Die von REITs erzielten Gewinne bzw. Dividenden werden auf der Ebene der Unternehmen überhaupt nicht besteuert. Weder fällt Körperschaftsteuer noch Gewerbesteuer in Deutschland an.

Wer Geld in REITs anlegen und über viele Unternehmen streuen will, kommt somit an US-REITs nicht vorbei. Den Chancen auf hohe Dividenden von 4 % bis 8 % des angelegten Betrags stehen Risiken wie bei jeder Aktienanlage gegenüber. Allerdings sind die Risiken wegen der recht stabilen Mieterträge geringer.

Im Gegensatz zur Immobilienaktiengesellschaft Vonovia konzentrieren sich REITs auf Nicht-Wohnimmobilien wie Bürogebäude, Einzelhandelsgeschäfte, Krankenhäuser und Pflegeheime. Während es in den USA über 200 Immobilien-REITs gibt, sind es in Deutschland gerade einmal fünf. Erst im Jahr 2007 wurden sie nach Verabschiedung des entsprechenden Gesetzes über REITs (REIT-G) überhaupt zugelassen.

REIT ist die Abkürzung für Real Estate Investment Trust, was wörtlich übersetzt so viel bedeutet wie Immobilien Kapitalanlagegesellschaft.

Als Alternative zur klassischen Direktanlage in vermietete Wohnimmobilien (Mietwohnhäuser und vermietete Eigentumswohnungen) weichen viele auf die passive Kapitalanlage in vermietete Immobilien aus. Dazu gehören auch Geldanlagen in REITs.

Alternative 4: Sachwertgestützte Kapitalanlage mit breiter Risikostreuung in offene Immobilienfonds

Für Anleger, die kleinere Beträge in Immobilien investieren wollen, keinen Kredit aufnehmen möchten und die Arbeit lieber Profis überlassen, ist die Anlage in Anteilen an offenen Immobilienfonds eine Alternative. Die Fonds investieren meist in Bürogebäude, Einzelhandelsflächen, Logistikzentren, Hotels und Wohnimmobilien – wobei der Schwerpunkt in der Regel auf den genannten Gewerbeimmobilien liegt. Und das nicht nur national, sondern auch international. Schon mit wenigen Euros können Anleger auf diesem Weg an den Mieteinnahmen und Wertentwicklungen von Immobilien teilhaben. Zusätzlich lässt sich durch die breite Anlagestreuung der Fonds in verschiedene Gebäude, Städte, Regionen und Länder das Einzeltitelrisiko für den Anleger reduzieren.

Als Sachwertanlagen können offene Immobilienfonds vor allem dazu beitragen, Wertpapierdepots zu stabilisieren. Der Wert der Anteile schwankt in der Regel weniger stark als der von Aktien. Zudem gelten die Papiere als guter Schutz vor den Folgen der Geldentwertung (Inflation). Dass sich die Fonds in den nächsten Jahren zu Renditerennern entwickeln, ist allerdings nicht zu erwarten. Durchschnittlich sollten Anleger nicht mehr als 2 % pro Jahr erwarten.

Die Zeiten von Schnäppchen am Immobilienmarkt, auch im globalen Maßstab, sind lange vorbei. Entsprechend teuer wird eingekauft und die jährliche Rendite offener Immobilienfonds sackt Richtung 2 % und weniger ab. Das ist im aktuellen Zinsumfeld aber immer noch attraktiv. Deshalb fließen weiterhin Milliardenbeträge in die Fonds. Sollte sich das Zinsumfeld dereinst wieder ändern, wird es spannend. Dann wird es sich zeigen, ob die Fondsmanager aus den Krisen der Vergangenheit gelernt haben und sich die Zahl der Abschreibungen auf überteuerte Immobilien in Grenzen hält.

Ein gewisses Risiko birgt auch das Investment in jetzt neu aufgelegte offene Immobilienfonds. Diese müssen nun ihr Portfolio in einer Hochpreisphase aufbauen. Das stellt das Fondsmanagement vor besondere Herausforderungen. Ein solcher Fonds entfaltet erst dann seine Stabilität, wenn er eine gewisse Größe erreicht hat und einen nach Standorten, Ländern und Nutzungsarten breit gestreuten Immobilienbestand aufweisen kann. Die Gefahr ist allerdings hoch, dass der gesamte Immobilienbestand auf längere Sicht zu teuer eingekauft wurde.