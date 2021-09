Festverzinsliche Wertpapiere: Renten-ETFs bringen Rendite und Sicherheit

Die Rendite hängt von der Bonität, sprich: der Zahlungsfähigkeit, des Herausgebers (Emittenten) ab.

Die Bonitätsnoten der Ratingagenturen setzen am Kapitalmarkt wichtige Maßstäbe, denn die Bewertung der Bonität des Schuldners beeinflusst den Zins, den der Herausgeber einer Anleihe an seine Gläubiger zu zahlen hat.

Nicht nur Änderungen der Bonitätseinstufung, sondern auch steigende oder fallende Marktzinsen wirken sich auf die Kurse von festverzinslichen Anleihen aus. Da der Herausgeber die laufende Verzinsung nicht erhöhen oder reduzieren kann, erfolgt die Anpassung der Rendite an den Marktzins über den Anleihekurs.

Der Börsenkurs von festverzinslichen Anleihen wird in diesen Fällen von zwei Faktoren beeinflusst:

