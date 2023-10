Was ist Kunst und was ist »nur« Gewerbe?

Über diese Frage wird immer wieder (auch) mit dem Finanzamt gestritten. Der Grund: Eine künstlerische Tätigkeit führt zu Einkünften aus selbstständiger Arbeit und hat deshalb keine Gewerbesteuerpflicht zur Folge. Ganz im Gegensatz zum Gewinn aus einem Gewerbebetrieb, denn für diesen müssen Sie Gewerbesteuer zahlen. Außerdem besteht bei Einkünften aus selbstständiger Arbeit nie eine Buchführungspflicht.

Mangels einer eigenschöpferischen Leistung haben die Richter die Tätigkeit des Moderators nicht mit der eines Schauspielers gleichgesetzt und deshalb nicht als künstlerisch angesehen. Als Konsequenz daraus wurden die Einkünfte als gewerblich qualifiziert. Der unterlegene Unternehmer will dies so nicht hinnehmen und hat beim BFH die Revision gegen das FG-Urteil eingelegt (Az. VIII R 10/23).

Gutachterausschüsse helfen bei der (steuer-)rechtlichen Einordnung

Das Bayerische Landesamt für Steuern hat in einer kürzlich überarbeiteten Verfügung ausgeführt, dass für die Abgrenzung einer künstlerischen und somit freiberuflichen Tätigkeit von einer gewerblichen die tatsächlich ausgeübte Gesamttätigkeit entscheidend ist (Verfügung vom 31.5.2023, Az. S 2246.1.1-1/12 St32). Außerdem kann auf die Vorbildung (z.B. abgeschlossenes Hochschulstudium der entsprechenden Kunstrichtung), Presseveröffentlichungen und Kritiken in Kunstzeitschriften, Beteiligungen an Kunstausstellungen und die Mitgliedschaft in bestimmten Berufsverbänden abgestellt werden.

Wenn das Finanzamt entgegen Ihrer Auffassung Ihre Tätigkeit (z.B. Malerei, Foto-Design, Gebrauchsgrafik, Musik) nicht als künstlerisch ansieht, haben Sie die Möglichkeit, sich an unabhängige Gutachterkommissionen zu wenden und von diesen Sachverständigen ein Gutachten über die vermeintlich künstlerische Tätigkeit erstellen lassen. Aber auch Gutachten anderer Stellen können Sie dem Finanzamt vorlegen.