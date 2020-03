Absage wegen Corona: Bekommen Sie jetzt Ihr Eintrittsgeld zurück?

Krankheitskosten: So werden sie in der Steuererklärung berücksichtigt Krankheitskosten zählen steuerlich zu den außergewöhnlichen Belastungen allgemeiner Art. Diese sind zwar in voller Höhe abziehbar, wirken sich jedoch nur aus, soweit sie – zusammen mit anderen außergewöhnlichen Belastungen allgemeiner Art – die sog. zumutbare Belastung überschreiten. Was sich dahinter verbirgt und wie Sie mit Krankheitskosten Steuern sparen können, erfahren Sie in diesem Ratgeber! zum Shop