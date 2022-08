Steuerberatungskosten bei Selbstständigen: Was ist als Betriebsausgabe absetzbar?

Wenn Sie sich für Ihre steuerlichen Angelegenheiten Hilfe bei einem Steuerberater, Fachanwalt für Steuerrecht oder Wirtschaftsprüfer suchen, dann sind die hierdurch entstandenen Aufwendungen ebenfalls den Steuerberatungskosten zuzurechnen. Dies gilt für Kosten für Buchführung und Jahresabschluss genauso wie für Kosten für die Erstellung der Steuererklärung und beispielsweise:

Hatten Sie Aufwendungen für die Beratung bzw. Beantragung von Coronahilfen an einen Steuerberater zu zahlen, dann stellen auch diese Aufwendungen Steuerberatungskosten dar und dürfen in Ihrer Gewinnermittlung nicht vergessen werden. Denn die an Sie ausgezahlten Coronahilfen müssen auch als Betriebseinnahmen berücksichtigt werden.