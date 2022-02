Betriebsausgabenabzug und Vorsteuer bei Sponsoring und Trikotwerbung

Trikotwerbung und andere Formen des Sponsoring sind gut fürs Image und die Bekanntheit. Insbesondere auf lokaler Ebene können hier auch kleine Unternehmen viel erreichen – bei überschaubarem finanziellem Einsatz.

Inhalt

Trikots für die Jugendmannschaft des Sportvereins, finanzielle Unterstützung für den Auftritt des Gesangsvereins, mit Firmenlogo bedruckte Brotdosen für die neuen Erstklässler: Möglichkeiten und Beispiele für Sponsoring gibt es viele, und gerade kleine Gewerbetreibende können durch diese Art des gesellschaftlichen Engagements ihre Verbundenheit mit der Region zeigen – und gleichzeitig die eigenen Produkte und Dienstleistungen bewerben.

Der Abzug als Betriebsausgabe hängt nicht davon ab, ob die zugewendeten Leistungen notwendig, üblich oder zweckmäßig sind! Auch auf die Gleichwertigkeit von Leistung und Gegenleistung kommt es nicht an. Der Ausgabenabzug kann allerdings dann untersagt werden, wenn die Leistungen des Sponsors in einem krassen Missverhältnis zum erzielten wirtschaftlichen Vorteil stehen.

Der Empfänger der Leistung, also z.B. der Sportverein, erwähnt den Sponsor oder seine Produkte auf Plakaten, Veranstaltungshinweisen, in Katalogen, auf Fahrzeugen oder anderen Gegenständen.

Fall 2: Sie als Sponsor geben einem Verein Geld und werden auf der Internetseite des Vereins zwar genannt, aber es wird nicht auf Ihren Internetauftritt verlinkt. Hier sagt die Finanzverwaltung: »Weist der Empfänger von Zuwendungen aus einem Sponsoringvertrag auf Plakaten, in Veranstaltungshinweisen, in Ausstellungskatalogen, auf seiner Internetseite oder in anderer Weise auf die Unterstützung durch den Sponsor lediglich hin, erbringt er insoweit keine Leistung im Rahmen eines Leistungsaustausches. Dieser Hinweis kann unter Verwendung des Namens, Emblems oder Logos des Sponsors, jedoch ohne besondere Hervorhebung oder Verlinkung zu dessen Internetseiten, erfolgen.« ( Abschnitt 1.1. Nr. 23 Umsatzsteuer-Anwendungserlass - UStAE)

Fall 1: Sie als Sponsor geben einem Verein Geld und dürfen als Gegenleistung ein großes Plakat in der Sporthalle aufhängen, auf dem Sie für Ihr Unternehmen werben: Hier liegt ein Leistungsaustausch vor und der Verein weist in seiner Rechnung, die er Ihnen stellt, Umsatzsteuer aus. Diese Umsatzsteuer können Sie im Rahmen der Vorsteuer geltend machen.

Umsatzsteuer bei Sponsoring durch Sachleistungen

Aktuell hat sich das FG Niedersachsen mit einem Fall beschäftigt, in dem es um den Vorsteuerabzug aus Aufwendungen für Trikotsponsoring ging: Der Betreiber einer Fahrschule hatte Sportbekleidung mit dem Werbeaufdruck »Fahrschule X« erworben und die Trikots verschiedenen Vereinen in der Region rund um seine Fahrschule unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Es handelte sich vor allem um Jugendmannschaften in unterschiedlichen Sportarten.

Das Finanzamt erkannte den Vorsteuerabzug aus den Rechnungen über die Anschaffung der Sportbekleidung mit Werbeaufdruck nicht an mit der Begründung, dass die Spiele der fraglichen Mannschaften vor allem solche im Jugendbereich beträfen, die kaum Publikum anziehen würden. Es sei deshalb davon auszugehen, dass die Aufdrucke keine nennenswerte Werbewirkung erzielen würden. Das Überlassen der Sportbekleidung sei deshalb dem ideellen Bereich zuzuordnen, die Vorsteuer also nicht abziehbar.

Das Gericht vertrat eine andere Auffassung und gab des Sponsor Recht. Wesentlich dafür war auch die Branche, in der der Sponsor hier tätig war:

Richtig sei zwar, so das FG Niedersachsen, dass die Jugendmannschaften in aller Regel nicht vor Publikum spielten; bei deren Spielen seien vorwiegend Betreuer und ggf. einige Eltern mit anwesend. Darauf komme es jedoch nicht an, denn die jugendlichen Sportler seien zumeist im Alter von 15 bis 20 Jahren und demgemäß gerade die Zielgruppe, die der Kläger mit seiner Fahrschule ansprechen möchte. Erfahrungsgemäß nähmen junge Leute im Alter ab 16 oder 17 Jahren heutzutage zumeist die Möglichkeit zum Erwerb einer Fahrerlaubnis in Anspruch.

Die Verwendung der Trikots mit dem Werbeaufdruck stelle deshalb eine Dienstleistung der Vereine dar und damit eine Gegenleistung für die Überlassung der Sportbekleidung (FG Niedersachsen, Urteil vom 3.1.2022, Az. 11 K 200/20).

Ob die Vereine eine Versteuerung dieser Leistungen vorgenommen hätten, sei – so das Gericht – für die hier maßgebliche Frage des Vorsteuerabzugs des leistenden Unternehmers unerheblich und nicht Gegenstand dieses Rechtsstreits.