Arbeitskleidung: Betriebsausgaben, Vorsteuer, Reinigung - das dürfen Sie absetzen

Wurden Kleidungsstücke als Arbeitskleidung eingeordnet, dann können Sie die dadurch entstandenen Kosten für Reinigung, Reparatur und Pflege ebenfalls gewinnmindernd erfassen.

Wenn Sie die Kleidungsstücke selbst in Ihrer privaten Waschmaschine reinigen, dann müssen Sie die Reinigungskosten schätzen. Schätzen Sie zuerst die Anzahl der erforderlichen Waschmaschinenfüllungen im Jahr, um Ihre Arbeitskleidung zu waschen, anschließend die Kosten des einzelnen Waschmaschinenlaufs anhand repräsentativer Daten von Verbraucherverbänden oder des Waschmaschinenherstellers.

Sie finden z.B. bei der Verbraucherzentrale Mecklenburg-Vorpommern einen »Waschkostenrechner« (Excel-Arbeitsmappe). Damit können Sie sowohl die jährlichen Verbrauchs- als auch die Gesamtkosten (inklusive Anschaffungspreis) für Waschmaschinen ermitteln. Dafür stehen Ihnen in der Excel-Datei zwei Tabellenblätter zur Verfügung. Um zwei Geräte miteinander zu vergleichen, klicken Sie auf die entsprechenden Karteikartenreiter (Quelle: Verbraucherzentrale Mecklenburg-Vorpommern ).

Wenn Sie Ihre Arbeitskleidung im Betrieb reinigen, müssen Sie nichts weiter beachten. Denn die Energie- bzw. Wasser- und Abwasserkosten setzen Sie ja bereits für Ihren ganzen Betrieb als Betriebsausgaben in Ihrer Gewinnermittlung an.

Selbst wenn das von Ihnen getragene Kleidungsstück nicht als Arbeitskleidung zu berücksichtigen ist, aber während Ihrer betrieblichen Betätigung beschädigt oder außergewöhnlich stark verschmutzt wird, dürfen Sie die Ausbesserungs- oder Reinigungskosten in jedem Fall als Betriebsausgaben berücksichtigen. Allerdings muss hier bei bürgerlicher Kleidung von Ihnen im Zweifel nachgewiesen werden können, dass die Verschmutzung bzw. Beschädigung während der betrieblichen Tätigkeit passiert ist.

Beispiel:

Bauingenieurin Lara hat einen rabenschwarzen Arbeitstag erwischt: Sie nimmt an einer Baustellenbesichtigung teil. Bei der Begehung des Geländes streift sie mit ihrer Hose eine verölte Wasserpumpe. Kurze Zeit später bleibt sie mit ihrer Sportjacke an einer scharfen Metallkante hängen, was zu einem langen Riss im Stoff führt.

Die Reinigungskosten der Hose und die Reparaturkosten der Jacke kann sie als Betriebsausgaben berücksichtigen, da sie betrieblich veranlasst sind.