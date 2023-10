Investitionsabzugsbetrag: Wer muss bis Ende 2023 investieren?

Eigentlich bezieht sich der Investitionsabzugsbetrag (IAB) immer auf einen Investitionszeitraum von drei Jahren. Dieser beginnt am 1.1. des Jahres nach der Bildung und endet mit Ablauf des dritten Jahres. Durch mehrere Corona-Steuerhilfegesetze gab es einige Fristverschiebungen. Ob Sie 2023 noch investieren müssen, lesen Sie hier.

Investitionsabzugsbetrag: Regelung ohne Fristverschiebungen

Der Investitionsabzugsbetrag (IAB) ist ein attraktives steuerliches Gestaltungsinstrument für kleinere und mittlere Unternehmen, das wie eine Art vorgezogene Abschreibung funktioniert.

Geregelt ist der Investitionsabzugsbetrag in § 7g EStG: Maximal 50 % der voraussichtlichen Anschaffungskosten von begünstigten Wirtschaftsgütern dürfen bis zu drei Jahre vor dem geplanten Kauf als Betriebsausgabe erfasst werden.

Der Investitionszeitraum beträgt grundsätzlich drei Jahre. Er beginnt am 1.1. des Jahres nach der Bildung und endet mit Ablauf des dritten Jahres. Der Kauf kann zu einem beliebigen Zeitpunkt innerhalb des 3-Jahres-Zeitraums erfolgen.

Sie brauchen dem Finanzamt nicht mitzuteilen, in welchem Jahr oder gar zu welchem genauen Zeitpunkt Sie investieren wollen. Der Investitionsabzugsbetrag für ein bestimmtes Wirtschaftsgut kann also drei oder zwei Jahre, aber auch nur ein Jahr vor der geplanten Anschaffung in Anspruch genommen werden. Im Jahr der Anschaffung kann aber kein Investitionsabzugsbetrag für dieses Wirtschaftsgut mehr gebildet werden.