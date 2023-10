Abschreibung der Kosten für die Erstellung einer Homepage

Mit dem BMF-Schreiben vom 22.2.2022 (BStBl. 2022 I, S. 187) hat die Finanzverwaltung die amtliche Nutzungsdauer von Computerhardware und Software von vormals drei Jahren auf ein Jahr verkürzt. Gilt das auch für die Kosten einer Homepage-Erstellung?

Im Ergebnis dürfen die von der im BMF-Schreiben getroffenen Regelung begünstigten Wirtschaftsgüter im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben werden. Die Abschreibung über die früher geltende Nutzungsdauer von drei Jahren und eine Verteilung auf das Jahr der Anschaffung und das folgende Jahr bleiben als weitere von der Verwaltung zugelassene Möglichkeiten bestehen.

Unter den Begriff der Software versteht das BMF Betriebs- und Anwendersoftware zur Dateneingabe und Datenverarbeitung. Damit sind sowohl die typischen Standardprogramme als auch auf den jeweiligen Betrieb abgestimmte Anwendungen (ERP-Software, Warenwirtschaftssysteme etc.) gemeint.

OFD Frankfurt zur Abschreibung einer Internetseiten-Erstellung

Die OFD Frankfurt hat sich in Ihrer Verfügung vom 22.3.2023 (S 2190 A – 031 – St 214) zu der Frage geäußert, ob die Verkürzung der Nutzungsdauer auch für die Kosten zur Erstellung einer Internetseite gilt.

Dabei handelt es sich um ein immaterielles und abnutzbares Wirtschaftsgut des Anlagevermögens, das bislang in Anlehnung an die Nutzungsdauer von Softwareprodukten über einen Zeitraum von drei Jahren abgeschrieben wurde. Nach Auffassung der OFD Frankfurt soll dies auch weiterhin gelten, da die Homepage nicht als begünstigtes Wirtschaftsgut in das BMF-Schreiben vom 22.2.2022 aufgenommen wurde.