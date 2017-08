Wissen und fun facts zur Biersteuer (denn heute ist Tag des Bieres)

Im Steuerrecht gibt es immer wieder Neues zu entdecken... Anlässlich des Tags des Bieres haben wir uns mit dem Biersteuergesetz beschäftigt und bei dieser Gelegenheit auch die Biersteuerverordnung und die Große Ballingsche Formel kennengelernt. Prost!

Die Biersteuer ist ganz nüchtern betrachtet einfach eine weitere Verbrauchssteuer – in diesem Fall erhoben auf Grundlage des Biersteuergesetzes. Sie erbringt im Jahr Einnahmen von rund 700 Millionen Euro.

Die Biersteuer richtet sich nach dem Stammwürzgehalt des Bieres. Die Maßeinheit ist das Grad Plato (°Plato). Für einen Hektoliter wird ein Regelsteuersatz von 0,787 je Grad Plato erhoben. Der durchschnittliche Stammwürzgehalt eines Bieres beträgt 12 Grad Plato. Damit ergibt sich in den meisten Fällen ein Steuersatz von 9,44 Euro je Hektoliter.

Damit liegt Deutschland im EU-Vergleich am unteren Ende der Skala. Die höchste Biersteuer wird in Finnland fällig (153,84 Euro pro Hektoliter), es folgen Irland (108,24 Euro pro hl) und Großbritannien (103,57 Euro pro hl). Die drei untersten Plätze belegen Rumänien (8,72 Euro pro hl), Bulgarien (9,2 Euro pro hl) und dann kommt auch schon Deutschland! (Da haben wir tatsächlich mal extrem niedrige Steuern.)

Kleine Brauereien und Hobbybrauer

Für kleinere Brauereien wir eine Steuerermäßigung gewährt: In Abhängigkeit von der Kapazität werden folgende Prozentsätze vom Steuersatz erhoben:

Liegt eine Abhängigkeit zwischen einzelnen Brauereien vor, so ist der Gesamtausstoß aller Brauereien maßgebend.

Klingt kompliziert? Ist es auch... Daher wir für die Berechnung der Biersteuer von der Zollverwaltung ein eigenes Datenverarbeitungs-Verfahren eingesetzt: Anhand der von den Brauereien übermittelten Daten zum Bierabsatz, Art der Biere, Stammwürzegehalt und evtl. Rückbiere errechnet dieses Programm sowohl die Höhe der monatlich zu entrichtenden Biersteuer als auch die unversteuerten Abgänge in EG-Mitgliedstaaten und Drittländer.

Wichtig: Bier, das Sie zuhause als Haus- und Hobbybrauer in ihrem Haushalten ausschließlich zum eigenen Verbrauch herstellen und nicht verkaufen, ist bis zu einer Menge von 2 hl je Kalenderjahr von der Steuer befreit. Vergessen Sie aber nicht, den Beginn der Herstellung und den Herstellungsort dem zuständigen Hauptzollamt vorab anzuzeigen und in der Anzeige die Biermenge anzugeben, die voraussichtlich innerhalb eines Kalenderjahres erzeugt wird. Das bestimmt § 41 der Biersteuerverordnung – was es nicht alles gibt... ;-)